«Омскэлектро» запустило патриотическую акцию «Уроки мужества»

Омичка рассказала, что ее сын в этом году окончил танковый институт. Сейчас он находится на обучении, и в любой момент может попасть в зону спецоперации. А супруг — ветеран МВД, который воевал в первую Чеченскую войну, поэтому есть большие шансы, что его тоже призовут.