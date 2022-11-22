«Омскэлектро» запустило патриотическую акцию «Уроки мужества»

В Омске 18 ноября запустили необычную патриотическую акцию «Уроки мужества», которая состоит из целой серии мероприятий. Как рассказал генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский, руководство компании и профсоюзы решили провести цикл практических и теоретических занятий для сотрудников в поддержку спецоперации на Украине.
«Главная цель акции — воспитание патриотизма на основе гражданской позиции, роли России в современном мире и изучение русского характера, который на протяжении всей истории сопротивлялся внешним угрозам и врагам, — объяснил Андрей Жуковский. Во время теоретических занятий сотрудники „Омскэлектро“ вспомнят историю Россию, а на практических занятиях они получат азы выживания в экстремальных ситуациях, навыки обращения с холодным и огнестрельным оружием, азы рукопашного боя».
И действительно, во время первого мероприятия сотрудники предприятия смогли увидеть военную технику 1945 года. Также они пробовали сами собирать автоматы и ставить палатку.
Мероприятие открыла директор по общим вопросам и коммуникациям, и. о. председателя профсоюзной организации АО «Омскэлектро», депутат Омского горсовета Анна Степаненко.
«Мы с вами собрались на гражданском патриотическом мероприятии. Его цель — формирование интереса к истории отечества, воспитании личности патриота России, способного встать на защиту собственных интересов и интересов нашего государства», — подчеркнула Анна Степаненко.
Сотрудники выразили яркий и позитивный отклик на «Уроки мужества». По словам ведущего инженера по подготовке производства южного РС АО «Омскэлектро» Олеси Коваль, мероприятие позволило прикоснуться к тому, что сейчас происходит в зоне СВО.
«Такие мероприятия однозначно работают на сплочение коллектива, — рассказала сотрудница „Омскэлектро“. — У нас работают люди разных возрастов. Есть те, кто хорошо помнит от своих отцов то, что было во время Великой Отечественной войны. Есть молодежь, которая вообще ничего не знает. И сейчас таким образом мы все становимся равны, понимаем, насколько важно защищать родину».
Омичка рассказала, что ее сын в этом году окончил танковый институт. Сейчас он находится на обучении, и в любой момент может попасть в зону спецоперации. А супруг — ветеран МВД, который воевал в первую Чеченскую войну, поэтому есть большие шансы, что его тоже призовут.
«И сын, и муж готовы отдать долг родине», — добавила Олеся Коваль.