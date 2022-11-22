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Омичей попросили рассказать, где еще нужно чинить тротуары или придомовые проезды

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI
иллюстрация

До 1 февраля омичи могут подать заявки на ремонт тротуаров в 2023 году

В округах формируют перечни тротуаров и проездов, нуждающихся в ремонте. Омичи могут рассказать о беспокоящих местах.

Пресс-служба администрации города сообщила, что в конце октября у УДХБ завершился сезон ремонтов улиц. Дорожники отчитались, что в этом году отремонтировали 251 тротуар, 169 проездов у многоквартирных домов и в секторе индивидуальной жилой застройки. 364 участка улично-дорожной сети тоже отремонтировали, привели в порядок покрытие у подъездов и подходов к образовательным учреждениям на 50 участках. Общая площадь ремонта составила 675 тыс. кв м.

Теперь разрабатывают план на следующий год. Учитываться будут как предписания надзорных органов, так и обращения граждан.

До 1 февраля 2023 года омичи могут направить свои предложения по обустройству тротуаров и ремонту проездов в окружные администрации. Можно прийти лично, позвонить или направить обращение по электронной почте.

  • Кировский округ — ул. Профинтерна, 15, каб. 314 и 315, тел. 55-03-02; 55-14-86; 55-11-92; [email protected];
  • Ленинский округ — пр. Карла Маркса, 62, каб. 408, тел. 41-64-29; [email protected];
  • Октябрьский округ — ул. Лизы Чайкиной, 1 каб. 413, тел. 32-21-09; 32-20-79; [email protected];
  • Советский округ — ул. Красный Путь, 107, каб. 412, тел. 23-65-86; [email protected];
  • Центральный округ — ул. Герцена, 25, каб. 211, тел. 25-47-42; 24-60-91; [email protected]
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Дорожный ремонт#Тротуар#Мэрия#Горожане
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