Омичей попросили рассказать, где еще нужно чинить тротуары или придомовые проезды

Пресс-служба администрации города сообщила, что в конце октября у УДХБ завершился сезон ремонтов улиц. Дорожники отчитались, что в этом году отремонтировали 251 тротуар, 169 проездов у многоквартирных домов и в секторе индивидуальной жилой застройки. 364 участка улично-дорожной сети тоже отремонтировали, привели в порядок покрытие у подъездов и подходов к образовательным учреждениям на 50 участках. Общая площадь ремонта составила 675 тыс. кв м.