На фоне проведения частичной мобилизации и СВО часть российских регионов объявила об отмене предстоящих торжественных мероприятий и предложила направить эти средства на помощь военнослужащим.
О том, что власти некоторых регионов выступили с инициативой не проводить массовые праздничные гуляния и концерты, знают около 59% россиян. Наиболее осведомлены об этом жители городов-миллионников. Об этом стало известно после обнародования ВЦИОМ результатов исследования об отношении граждан страны к отмене торжественных мероприятий.
В целом россияне выразили готовность отказаться от новогодних торжеств в текущем году. Примерно ¾ участников опроса сообщили, что одобрят решение об отмене празднования при его принятии. По словам опрошенных, их позиция по данному вопросу связана с необходимостью поддержки российской армии, неуместностью увеселительных мероприятий.
После начала в РФ частичной мобилизации НАОМ (Национальная ассоциация организаторов мероприятий) организовала опрос среди членов организации. По итогам исследования было установлено, что около 20% компаний приняли решение отказаться от услуг ивент-агентств и корпоративов. Соответствующие сведения были представлены пресс-секретарем НАОМ Станиславом Грушевским, сообщает Москва 24.
Один из сервисов поиска работы выяснил, планируют ли работодатели отмечать Новый год и устраивать праздник для сотрудников. Согласно данным исследования, каждая пятая компания в Омске отказалась от проведения новогоднего корпоратива.
Около ⅓ компаний не приняли решение, будет ли у них проводиться праздник. При этом около 20% отказались от организации увеселительных мероприятий. Часть предприятий объяснила это сложным экономическим положением. В 10% компаний нет традиции празднования с коллегами.
Отметить торжество в офисе намерены около 23%. Около 21% участников исследования планируют снять ресторан, и примерно 3% выразили желание организовать выезд за город.
Согласно сообщению регионального правительства, в Омской области решено сократить затраты на новогодние мероприятия, которые предполагают большие финансовые издержки. В том числе принято решение отказаться от фейерверков и пиротехнических шоу.
«Улицы, здания и другие объекты украсят декоративными и световыми конструкциями, закупленными в прошлые годы. По информации администрации города, из плана основных городских мероприятий исключили подготовку традиционного новогоднего туристического маршрута, организацию работы усадьбы Деда Мороза, новогоднюю лазерную анимацию, фейерверки, салюты и прочие зрелищные форматы», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В правительстве региона подчеркнули, что детские мероприятия сохранятся. В частности, будут проведены открытие городской елки и акции, направленные на благотворительность.
«В число обязательных участников новогодних мероприятий и получателей подарков включили детей военнослужащих и мобилизованных из Омской области, а также ребят, ранее проживавших или проживающих в настоящее время в новых субъектах Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.
Прежде в издании появлялись новости о том, что для семей мобилизованных предлагается выделить неделю перед новогодними праздниками в качестве выходных. С соответствующим предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
«В целях поддержки данных семей прошу вас оценить целесообразность предоставления супругам мобилизованных граждан, на иждивении которых имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет, выходной предновогодней недели с 26 по 30 декабря с сохранением заработной платы», — говорится в тексте обращения.