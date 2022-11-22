В настоящее время актуален вопрос: отменят новый год в Омске и других регионах или нет. Подробная информация и последние новости о подготовке к торжеству — в нашем материале.

Что известно о проведении новогоднего торжества в России? Последние новости о праздновании Нового года в Омске