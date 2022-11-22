«Еще перед операцией я для себя открыл мир индивидуализма, чего-то неизвестного и духовного, „великий разум“. Читал очень мало, много смотрел на тот момент Ютуб. И так до операции. Всё это было обусловлено депрессией, я думаю, ведь до операции я был уверен, что я лягу в дом инвалидов. А уже на тот момент, когда я лежал на больничной койке на подсознательном уровне задавался мыслью „что вынуждает поступать человека так, а не иначе?“. И смотрел разные фильмы и видеоролики, но до сих пор не читал. Фильмы смотрел тяжёлые и серьёзные, но ответ себе давал абстрактный».