По данным Обь-Иртышского УГМС с 23 по 27 ноября по северу Омской области ожидается опасная погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 10 градусов и более.
МЧС предупреждает, что в связи с похолоданием может резко возрасти риск пожаров, ДТП и обморожений.
В период сильных морозов сотрудники МЧС просят по возможности воздержаться от продолжительных прогулок и дальних поездок.
«При прогреве автомобиля ни в коем случае не используйте самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства. Будьте осторожны при использовании обогревательных электроприборов и эксплуатации отопительных печей. Не допускайте длительной эксплуатации (перекала) печи», — рекомендуют в ведомстве.
Также просят не оставлять без присмотра обогреватели, раскаленные печи, не поручать присмотр детям, а при возникновении пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать по телефону 101.
Отметим, что в прогнозе от Обь-Иртышского УГМС самый минимум ожидается в ночь с 23 на 24 число, совсем скоро. Там местами будет -34 при прояснении. 25 числа тоже припозднившимся прохожим не поздоровится, там при прояснении -27…-32. Снега нового почти не выпадет, на дорогах все три дня гололед. Будьте осторожны.