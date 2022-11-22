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МЧС предупреждает омичей об опасности. В область идет аномальный холод

Сегодня, 13:24
Фото: 1MI
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В Омской области ожидается аномальное похолодание на ближайшие дни

К омичам идет мороз. Будет на 10 градусов холоднее нормы. МЧС призывает жителей региона соблюдать правила безопасности.

По данным Обь-Иртышского УГМС с 23 по 27 ноября по северу Омской области ожидается опасная погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

МЧС предупреждает, что в связи с похолоданием может резко возрасти риск пожаров, ДТП и обморожений.

В период сильных морозов сотрудники МЧС просят по возможности воздержаться от продолжительных прогулок и дальних поездок.

«При прогреве автомобиля ни в коем случае не используйте самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства. Будьте осторожны при использовании обогревательных электроприборов и эксплуатации отопительных печей. Не допускайте длительной эксплуатации (перекала) печи», — рекомендуют в ведомстве.

Также просят не оставлять без присмотра обогреватели, раскаленные печи, не поручать присмотр детям, а при возникновении пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать по телефону 101.

Отметим, что в прогнозе от Обь-Иртышского УГМС самый минимум ожидается в ночь с 23 на 24 число, совсем скоро. Там местами будет -34 при прояснении. 25 числа тоже припозднившимся прохожим не поздоровится, там при прояснении -27…-32. Снега нового почти не выпадет, на дорогах все три дня гололед. Будьте осторожны.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
#Дарья Зыкова#Омск#Погода#Новости#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Предупреждение#Похолодание#Мороз#Гололед#Опасные дороги
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