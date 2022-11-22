Отметим, что в прогнозе от Обь-Иртышского УГМС самый минимум ожидается в ночь с 23 на 24 число, совсем скоро. Там местами будет -34 при прояснении. 25 числа тоже припозднившимся прохожим не поздоровится, там при прояснении -27…-32. Снега нового почти не выпадет, на дорогах все три дня гололед. Будьте осторожны.