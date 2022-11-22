Крупные российские банки начали активно повышать ставки по вкладам

Эксперты отмечают, что особого внимания вкладчиков заслуживает сезонный депозит "Зимний" от банка "Открытие". Процентная ставка по нему составляет 7,6 процента годовых при размещении денежных средств на срок от семи месяцев и 8 процентов - на 13 месяцев. Это значительно выше средней максимальной ставки по вкладам, предоставляемым 10 крупнейшими банками страны. Аналитиков также заинтересовала и необычная для банков опция - розыгрыш, где каждый 23-й клиент получит повышение ставки еще на 2,3 процентного пункта. Этот подход весьма неординарный для кредитной организации, но, как утверждают эксперты, может оказаться весьма удачным. Такая маркетинговая стратегия выходит за рамки консервативного банковского маркетинга и может обратить на себя внимание потенциальных вкладчиков. Об этом пишет newsnn.ru.