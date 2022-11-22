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Крупные российские банки начали активно повышать ставки по вкладам

Сегодня, 16:41
Фото: piqsels.com
Ряд крупных российских банков в ноябре текущего года дополнительно повысил ставки по вкладам. В этой связи среднее увеличение доходности составило от 0,5 до 2,25 процентного пункта, при этом улучшились условия и по долгосрочным депозитам свыше полугода.

Эксперты отмечают, что особого внимания вкладчиков заслуживает сезонный депозит "Зимний" от банка "Открытие". Процентная ставка по нему составляет 7,6 процента годовых при размещении денежных средств на срок от семи месяцев и 8 процентов - на 13 месяцев. Это значительно выше средней максимальной ставки по вкладам, предоставляемым 10 крупнейшими банками страны. Аналитиков также заинтересовала и необычная для банков опция - розыгрыш, где каждый 23-й клиент получит повышение ставки еще на 2,3 процентного пункта. Этот подход весьма неординарный для кредитной организации, но, как утверждают эксперты, может оказаться весьма удачным. Такая маркетинговая стратегия выходит за рамки консервативного банковского маркетинга и может обратить на себя внимание потенциальных вкладчиков. Об этом пишет newsnn.ru.

Помимо этого, другие крупные банки сообщили о повышении ставок. Так, с 16 ноября Росбанк увеличил доходность депозитов на один год на 1 процентный пункт, а в МКБ максимальная ставка по вкладам выросла, но при открытии депозита на три года. О повышенных ставках также рассказали в Россельхозбанке, Почта Банке, Абсолют Банке и ВТБ.

Эксперты связывают повышение ставок по вкладам с тем, что на фоне сохранения ключевой ставки банки намерены привлечь средства, которые клиенты массово выводили осенью. Паника, вызванная политическими событиями, стихла, и банки готовы предложить клиентам более выгодные и нестандартные решения. Декабрь считается традиционным месяцем, когда проценты по вкладам достигают максимума. Однако банки могут еще больше улучшить условия по депозитам, отмечают сами банкиры.

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