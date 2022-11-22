Книги теряют в цене. Омский книготорговый дом выставят за 37 млн вместо 40,7

Администрация Омска собирается выставить на торги 100% акций ОАО «Омский книготорговый дом». 18 ноября мэр Сергей Шелест распорядился организовать продажу.
Сейчас полный пакет акций общества принадлежит мэрии Омска. На реализацию будут выставлены 33,5 тыс. акций за 100 рублей каждая. Начальную цену для объекта установили в 37 млн 253 тыс. рублей, стоимость будет повышаться на 5%.
Книготорговый дом несколько лет был яблоком раздора. Как поясняли в администрации, продажа связана с тем, что деятельность по розничной торговле книгами и канцтоварами не относится к обязанностям местного самоуправления, а значит, предприятие не может находиться в собственности города. Но как именно продавать — было неясно. Споры велись горячие.
Депутаты не давали добро на приватизацию общества, учитывая, что в его собственности находятся 6 помещений на ул. Красный Путь, ул. Волховстроя, ул. Герцена, ул. Богдана Хмельницкого, ул. 24-ой Северной и ул. Волкова. В части помещений до сих пор торгуют книгами, а другие сдаются в аренду. Раньше депутаты считали, что для бюджета будет эффективнее продать с торгов именно недвижимость. Пока спорили, подступила инфляция. Здания тоже не помолодели. Если прошлой весной говорилось о том, что продать бы за 40,7 млн рублей, то в итоге выставят за 37 с копейками.