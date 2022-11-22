Книги теряют в цене. Омский книготорговый дом выставят за 37 млн вместо 40,7

Депутаты не давали добро на приватизацию общества, учитывая, что в его собственности находятся 6 помещений на ул. Красный Путь, ул. Волховстроя, ул. Герцена, ул. Богдана Хмельницкого, ул. 24-ой Северной и ул. Волкова. В части помещений до сих пор торгуют книгами, а другие сдаются в аренду. Раньше депутаты считали, что для бюджета будет эффективнее продать с торгов именно недвижимость. Пока спорили, подступила инфляция. Здания тоже не помолодели. Если прошлой весной говорилось о том, что продать бы за 40,7 млн рублей, то в итоге выставят за 37 с копейками.