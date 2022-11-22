Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Игрушка для детей «Дикие Скричеры»

Сегодня, 14:50
Фото: vk.com/detmir
Не так давно на рынке появилась новая игрушка для детей от 5 до 15 лет.

Игрушки «Дикие Скричеры» представляют собой отлично оформленные машинки-трансформеры. Главная особенность таких изделий — возможность менять форму в полете и превращаться в «железных монстров» с определенными способностями. Производитель утверждает, что в идеи заложено объединение духа автомобиля и дикого животного.

Преимущества

За небольшой срок данная игрушка смогла обрести большую популярность у детей из-за своих преимуществ:

  • универсальность. Игрушечные модели подойдут для детей любых возрастов (начиная с 5 лет), даже для подростков. Продуманная функция быстрого превращения и привлекательный внешний вид гарантированно вызовет большой восторг у ребенка. Игрушка особенно подойдет для активных детей, любителей постоянно искать новые приключения. Сам процесс превращения в «механическое животное» достаточно зрелищный из-за того, что в полете игрушка способна сделать оборот на 360 ° и эффектно превратиться, к примеру, в динозавра;
  • качество. В набор входит два качественных магнитных диска, которые вставляются в игрушку для осуществления трансформации. Сама модель машинки изготовлена из прочного пластика, который легко переносит любые физические повреждения. Имеется в виду, что даже если ребенок будет играть с изделием неаккуратно (кидать в стену, ронять на пол или чем-то бить), то существует маленький шанс того, что она поломается;
  • ассортимент. Производители предлагают юным игрокам попробовать собрать большую коллекцию из всех существующих скричеров на рынке. Каждая из моделей обладает оригинальным оформлением под разные машины или животные: динозавры, звери, рептилии и т. д. Это также позволяет выбрать ребенку ту игрушку, которая нравится лично ему больше всего;
  • предназначение. «Дикие Скричеры» созданы не только для простых развлечений в одиночку, но и для игр с друзьями. Среди детей распространены так называемые скритчер-баттлы, в которых они могут испытать две разные модели и выяснить, какая из них лучше. Все правила таких битв ограничиваются лишь фантазией детей. Они могут придумывать абсолютно разные сценарии сражения. Самой популярной из них является версия, где изделия запускаются с двух сторон, кто первый словит магнитный диск, тот и победил.

Где купить

Приобрести новинку можно в сети магазинов «Детский мир».

Преимущества магазина:

  • компания известна на рынке более 75 лет;
  • есть возможность заказа игрушек и других товаров через мобильное приложение;
  • в сеть входит 1123 магазина, которые расположены в 442 городах России, Казани и Беларуси;
  • в каталоге магазина представлено более 920 тысяч товарных позиций;
  • действует удобная система доставки, есть возможность экспресс-доставки;
  • можно приобрести подарочные карты;
  • компания постоянно проводит акции, что делает покупки еще более выгодными;
  • есть возможность оплаты товара разными способами;
  • большой выбор промокодов.

Выбирайте «Дикие Скричеры» и другие товары на сайте интернет-магазина, здесь вы сможете приобрести новогодние и рождественские подарки для своих детей.

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». LjN8K61Ln

#Общество#Дети#Игрушка
Подпишитесь
В омском минэкономики объяснили, зачем сотрудников учат «работе в период мобилизации»
Сегодня, 10:51
«Остаемся зимовать». В Омск пришли опасные виды гриппа
Сегодня, 05:56
Сухие дни. Омичей предупредили о массовом отключении воды
Сегодня, 05:25
Над «Омскоблавтотрансом» нависла угроза банкротства
Сегодня, 06:43
Бурков поручил главам районов проконтролировать поддержку семей мобилизованных
Сегодня, 03:49
Возмутилась повышением тарифов. Омичку строго наказали за комментарий в соцсети
Сегодня, 04:23