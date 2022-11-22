Игрушка для детей «Дикие Скричеры»

Не так давно на рынке появилась новая игрушка для детей от 5 до 15 лет.

Игрушки «Дикие Скричеры» представляют собой отлично оформленные машинки-трансформеры. Главная особенность таких изделий — возможность менять форму в полете и превращаться в «железных монстров» с определенными способностями. Производитель утверждает, что в идеи заложено объединение духа автомобиля и дикого животного. Преимущества За небольшой срок данная игрушка смогла обрести большую популярность у детей из-за своих преимуществ: универсальность. Игрушечные модели подойдут для детей любых возрастов (начиная с 5 лет), даже для подростков. Продуманная функция быстрого превращения и привлекательный внешний вид гарантированно вызовет большой восторг у ребенка. Игрушка особенно подойдет для активных детей, любителей постоянно искать новые приключения. Сам процесс превращения в «механическое животное» достаточно зрелищный из-за того, что в полете игрушка способна сделать оборот на 360 ° и эффектно превратиться, к примеру, в динозавра;

качество. В набор входит два качественных магнитных диска, которые вставляются в игрушку для осуществления трансформации. Сама модель машинки изготовлена из прочного пластика, который легко переносит любые физические повреждения. Имеется в виду, что даже если ребенок будет играть с изделием неаккуратно (кидать в стену, ронять на пол или чем-то бить), то существует маленький шанс того, что она поломается;

ассортимент. Производители предлагают юным игрокам попробовать собрать большую коллекцию из всех существующих скричеров на рынке. Каждая из моделей обладает оригинальным оформлением под разные машины или животные: динозавры, звери, рептилии и т. д. Это также позволяет выбрать ребенку ту игрушку, которая нравится лично ему больше всего;

предназначение. «Дикие Скричеры» созданы не только для простых развлечений в одиночку, но и для игр с друзьями. Среди детей распространены так называемые скритчер-баттлы, в которых они могут испытать две разные модели и выяснить, какая из них лучше. Все правила таких битв ограничиваются лишь фантазией детей. Они могут придумывать абсолютно разные сценарии сражения. Самой популярной из них является версия, где изделия запускаются с двух сторон, кто первый словит магнитный диск, тот и победил. Где купить Приобрести новинку можно в сети магазинов «Детский мир». Преимущества магазина: компания известна на рынке более 75 лет;

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