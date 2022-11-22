Хозяйка приюта для животных из Новосибирска может оказаться под следствием

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на портал Om1.ru. после западных санкций у многих волонтеров не стало работы, и они не могут жертвовать деньги приюту. Его финансирование сократилось на порядок.
Решение о выселении приюта было принято еще в 2020 году. Но новую территорию под него не предоставляют. Все это время женщину штрафуют за то, что она не освобождает территорию, занимаемую приютом.
Новый участок, где бы мог разместится приют, найден в промзоне Первомайского района. Но против его размещения там районная администрация. Кроме того, за землю нужно платить аренду.
По словам женщины, специалистами ветеринарной инспекции только выписываются штрафы в связи с состоянием животных. Но никакой поддержки со стороны ведомства нет.
Если под приют все же выделят участок, его хозяйка надеется получить грант. А спонсоры могут построить помещения для животных.