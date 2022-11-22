Хозяйка приюта для животных из Новосибирска может оказаться под следствием

В Новосибирске животные, обитающие в приюте «Бумеранг добра», могут снова оказаться на улице. А его хозяйка — стать фигуранткой уголовного дела. Приют с земельного участка, на котором он расположен, выселен оттуда по решению суда. А его хозяйка не может выплатить штрафы на сотни тысяч рублей.