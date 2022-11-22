Губернатор Бурков выступил на II Форуме молодых лидеров в Омске

В Омске стартовал II Форум молодых лидеров «Россия — Центрально-Азиатский регион», в котором приняли участие более 200 молодых людей из России и Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участники форума заинтересованы в развитии сотрудничества стран, и на форуме смогут пообщаться с единомышленниками и осудить с ними креативные проекты.
«Наш регион один из самых многонациональных в России. Хочу сказать вам, молодым лидерам, что будущее наших стран — в ваших руках. Желаю вам на омской земле найти не только новых деловых партнеров, а близких по духу людей, с которыми будете общаться, дружить. Омская область еще и крупный образовательный центр Сибири: у нас действуют 23 вуза и 47 учреждений среднего профессионального образования, обучается 11 тысяч студентов из стран Центральной Азии. Мы всегда открыты для вас и готовы к сотрудничеству. Надеюсь, этот форум молодых лидеров создаст условия для дальнейших международных дружественных связей», — выступил перед участниками форума губернатор.
В пресс-службе облправительства добавили, что в рамках Форума организовано три тематических площадки международного молодежного сотрудничества: креативные индустрии по направлениям индустрий моды и питания; медиа с освещением актуальных событий и проблемы информационного противоборства; культурно — историческое единство региона с обсуждением истоков взаимосвязей народов, совместного пути развития и сотрудничества. Участники Форума смогут поделиться опытом и перенять его от других успешных создателей проектов.