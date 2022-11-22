Губернатор Бурков выступил на II Форуме молодых лидеров в Омске

В пресс-службе облправительства добавили, что в рамках Форума организовано три тематических площадки международного молодежного сотрудничества: креативные индустрии по направлениям индустрий моды и питания; медиа с освещением актуальных событий и проблемы информационного противоборства; культурно — историческое единство региона с обсуждением истоков взаимосвязей народов, совместного пути развития и сотрудничества. Участники Форума смогут поделиться опытом и перенять его от других успешных создателей проектов.