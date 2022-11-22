Гардероб просит мантию. Судья поборется за омский участок № 67 в высшей коллегии РФ

Место мирового судьи на участке № 67 в Октябрьском округе пустует. Мария Махинич попросила у омской коллегии рекомендовать ее на эту должность, но на заседании 30 сентября коллегия отказала женщине в назначении и рекомендациях.
Соискательница решила обжаловать такое решение в ВККС России — высшей квалификационной коллегии судей. На их официальном сайте, в планах на зимнюю сессию, появилась дата рассмотрения жалобы. Решать судьбу Махинич Марии будут в 11:30 утра 25 ноября.
Можем сделать вывод, что быть судьей - нескучно. То на работу не возьмут, приходится обжаловать, то коллеги сами идут под суд, то в здании обнаруживаются погибшие люди. Строгая мантия не избавляет от перипетий.