Чудом никто не погиб. В Омске водитель въехал в остановку

Сегодня, 22 ноября, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о ДТП в центре города. По словам очевидцев, водитель автомобиля врезался в остановочный павильон, который находится на «Жемчужине».
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Омской области. В ведомстве рассказали, что в результате аварии никто не пострадал.
В комментариях к посту горожане возмутились из-за самой ситуации. Они заявили, что если бы в момент ДТП на остановке были люди, все было бы намного страшнее.