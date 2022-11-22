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Чудом никто не погиб. В Омске водитель въехал в остановку

Сегодня, 02:52
Фото: 1MI

В Омске автомобиль врезался в остановку на «Жемчужине»

Благодаря тому, что на остановке никого не было, никто не пострадал. А ведь все могло закончиться намного хуже.

Сегодня, 22 ноября, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о ДТП в центре города. По словам очевидцев, водитель автомобиля врезался в остановочный павильон, который находится на «Жемчужине».

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Омской области. В ведомстве рассказали, что в результате аварии никто не пострадал.

В комментариях к посту горожане возмутились из-за самой ситуации. Они заявили, что если бы в момент ДТП на остановке были люди, все было бы намного страшнее.

Фото: скриншот Инцидент Омск
#Общество#Происшествия#Новости#Омск#ГИБДД#ДТП#Соцсети#Вероника Жукова
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