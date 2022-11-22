Бюджет на 2023–2025 годы принят во втором чтении с поправками партии «Единая Россия»

В первую очередь речь идет о передаче дополнительных средств семьям с детьми.
Замглавы фракции Государственной думы, координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы ЕР Андрей Исаев рассказал, что теперь на смену семи различным пособиям, которые выплачивались различными источниками, придет единое пособие. Как сообщает rostovgazeta.ru, размер такого пособия будет складываться на основе имущественного положения семьи и составлять 50%, 75% или 100% от размера прожиточного минимума в конкретном регионе соответственно.
Будет увеличен минимальный размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. Почти на 12% планируется проиндексировать пособия для социально уязвимых слоев населения, а также маткапитал.
Согласно заявлению Андрея Исаева, теперь за рождение первого ребенка государство будет выплачивать 590 тысяч рублей, а за второго, в ситуации, когда матери не выплачивался маткапитал за первого, — 780 тысяч рублей. Таким образом, все социальные обязательства перед россиянами партии удастся выполнить в полном объеме. А по ряду направлений, в том числе и поддержке семей с детьми, материальная помощь от государства даже показывает рост.
В рамках предложенной партией инициативы еще 2,5 миллиарда рублей будут направлены на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования, а 1,4 миллиарда рублей планируется передать на обучение одаренных старшеклассников программированию. Кроме того, 450 миллионов рублей потратят на инициативу по развитию молодежного предпринимательства, а 250 миллионов рублей — на обучение участников студотрядов рабочим профессиям.
Внушительная статья расходов из федерального бюджета пойдет на развитие такого направления, как трудоустройство — 2,7 миллиарда рублей. На эти средства, помимо прочего, планируется организовать модернизацию центров занятости в 17 субъектах РФ.
В проекте бюджета особое значение «Единая Россия» придает и медицинской отрасли: в ходе второго чтения были утверждены расходы на это направление, вдвое превышающие объемы финансирования здравоохранения в 2019 году. Как сообщает сайт ER.RU, даже по сравнению с бюджетом уходящего года рост расходов на медицину возрос на 1 триллион рублей.
«Депутаты „Единой России“ рассмотрели на заседании фракции в Законодательном собрании Омской области перспективы финансирования в будущем году всех социальных направлений. Отдельно прозвучало то, что по здравоохранению абсолютно никаких уменьшений по бюджетированию отрасли на будущий год недопустимо проводить. Полным рублём будет обеспечено финансирование всех больниц и особый упор будет сделан на финансовую поддержку сельских районных больниц вплоть до сельских поселений. Главное, было подчёркнуто, это обеспечить транспортную доступность и бесплатность оказания медицинской специализированной помощи сельским жителям, в городе Омске. Ни один житель региона не должен находиться перед выбором отправляться на лечение в Москву или Санкт-Петербург, а должен получить всю необходимую помощь в Омской области. Для этого у нас есть врачи и высокотехнологичное медицинское оборудование», — рассказал секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель комитета финансовой и бюджетной политики в Законодательном собрании Омской области Вадим Бережной.