Бюджет на 2023–2025 годы принят во втором чтении с поправками партии «Единая Россия»

«Депутаты „Единой России“ рассмотрели на заседании фракции в Законодательном собрании Омской области перспективы финансирования в будущем году всех социальных направлений. Отдельно прозвучало то, что по здравоохранению абсолютно никаких уменьшений по бюджетированию отрасли на будущий год недопустимо проводить. Полным рублём будет обеспечено финансирование всех больниц и особый упор будет сделан на финансовую поддержку сельских районных больниц вплоть до сельских поселений. Главное, было подчёркнуто, это обеспечить транспортную доступность и бесплатность оказания медицинской специализированной помощи сельским жителям, в городе Омске. Ни один житель региона не должен находиться перед выбором отправляться на лечение в Москву или Санкт-Петербург, а должен получить всю необходимую помощь в Омской области. Для этого у нас есть врачи и высокотехнологичное медицинское оборудование», — рассказал секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель комитета финансовой и бюджетной политики в Законодательном собрании Омской области Вадим Бережной.