Бесконечность не предел. В Омске продолжают вывозить незаконно установленные гаражи

По сообщению администрации Омска, в Центральном округе вывезли более 140 незаконно установленных гаражей.
Поскольку многие владельцы гаражных боксов не слушали предупреждения администрации, уже 143 гаража вывезены на штрафную площадку. А до конца 2022 года будет вынесено еще 27 гаражей.
«Администрация Центрального округа неоднократно проводила рейды и уведомляла нерадивых владельцев гаражей, что их ожидает в случае незаконной установки. Однако большинство владельцев зачастую игнорируют такую информацию, надеясь, что принудительный вынос гаражей их не коснется, и платить за использование земельного участка под гаражом им тоже не придется», — отметила начальник отдела архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Центрального округа Виктория Шумилина.
В ведомстве добавили, что после выноса владельцы гаражей вынуждены оплачивать понесенные администрацией расходы, а это в среднем 50 тыс рублей.
Напомним, ранее в администрации Омска сообщали о истекшем сроке добровольного выноса гаражных боксов. А также рассказали как проходит процедура выноса, и как собственники могут узаконить свои гаражи.