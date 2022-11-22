Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бесконечность не предел. В Омске продолжают вывозить незаконно установленные гаражи

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В 2022 году в Омске вывезли 143 незаконно установленных гаража

Уже 143 гаража Центрального округа вывезены на штрафстоянку. А до конца этого года будет вынесено еще 27 гаражей.

По сообщению администрации Омска, в Центральном округе вывезли более 140 незаконно установленных гаражей.

Поскольку многие владельцы гаражных боксов не слушали предупреждения администрации, уже 143 гаража вывезены на штрафную площадку. А до конца 2022 года будет вынесено еще 27 гаражей.

«Администрация Центрального округа неоднократно проводила рейды и уведомляла нерадивых владельцев гаражей, что их ожидает в случае незаконной установки. Однако большинство владельцев зачастую игнорируют такую информацию, надеясь, что принудительный вынос гаражей их не коснется, и платить за использование земельного участка под гаражом им тоже не придется», — отметила начальник отдела архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Центрального округа Виктория Шумилина.

В ведомстве добавили, что после выноса владельцы гаражей вынуждены оплачивать понесенные администрацией расходы, а это в среднем 50 тыс рублей.

Напомним, ранее в администрации Омска сообщали о истекшем сроке добровольного выноса гаражных боксов. А также рассказали как проходит процедура выноса, и как собственники могут узаконить свои гаражи.

Гаражам здесь не место! В Омске массово убирают незаконные «дома» для машин
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Город#Гараж#Ликвидация
Подпишитесь
В омском минэкономики объяснили, зачем сотрудников учат «работе в период мобилизации»
Сегодня, 10:51
«Остаемся зимовать». В Омск пришли опасные виды гриппа
Сегодня, 05:56
Сухие дни. Омичей предупредили о массовом отключении воды
Сегодня, 05:25
Над «Омскоблавтотрансом» нависла угроза банкротства
Сегодня, 06:43
Бурков поручил главам районов проконтролировать поддержку семей мобилизованных
Сегодня, 03:49
Возмутилась повышением тарифов. Омичку строго наказали за комментарий в соцсети
Сегодня, 04:23