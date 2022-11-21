Жуткая метель и гололед. Омичей предупредили об опасности

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила о скором усилении ветра и опасных осадках. Жителей региона попросили соблюдать правила безопасного поведения.
На 22 ноября ожидается снег, гололед и сильная метель. Ветер усилится до 15-18 м. с. Это почти 65 км.ч.
Мощный снегопад ухудшит сцепление с дорогой, тормозной путь увеличится, метель добавит сложностей. Видимость ожидается очень плохая. Сотрудники МЧС попросили автолюбителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.
Пешеходам следует обходить линии электропередач, сторониться слабо закрепленных конструкций и ветхих деревьев, соблюдать осторожность рядом с дорогой и на переходах. Перед выходом из дома стоит убедиться, что все приборы отключены.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или стали ее свидетелем, пожалуйста, немедленно сообщите по телефону 101.