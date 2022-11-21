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Жуткая метель и гололед. Омичей предупредили об опасности

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI
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Жителей Омской области предупредили об опасном ухудшении погоды

Снег ухудшит видимость, а ветер может швырять в омичей не только колючие снежинки, но и наружную рекламу. МЧС попросило омичей сохранять бдительность.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила о скором усилении ветра и опасных осадках. Жителей региона попросили соблюдать правила безопасного поведения.

На 22 ноября ожидается снег, гололед и сильная метель. Ветер усилится до 15-18 м. с. Это почти 65 км.ч.

Мощный снегопад ухудшит сцепление с дорогой, тормозной путь увеличится, метель добавит сложностей. Видимость ожидается очень плохая. Сотрудники МЧС попросили автолюбителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Пешеходам следует обходить линии электропередач, сторониться слабо закрепленных конструкций и ветхих деревьев, соблюдать осторожность рядом с дорогой и на переходах. Перед выходом из дома стоит убедиться, что все приборы отключены.

Если вы попали в  чрезвычайную ситуацию или стали ее свидетелем, пожалуйста, немедленно сообщите по телефону 101.

#Дарья Зыкова#Омск#Погода в Омске#Новости#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Непогода#Штормовой ветер#Гололед#Метель#Дороги
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