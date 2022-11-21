Жителя Омской области винят в двойном убийстве на природе

В Муромцевском районе Омской области силовики возбудили уголовное дело на 47-летнего жителя села Камышино-Курское. Мужчину подозревают в незаконной добыче двух лосей.
«В полицию обратился охотинспектор, который сообщил, что 17 ноября в 2 километрах от села Камышино-Курское неизвестные добыли двух лосей», – сообщил Городу55 источник в силовых структурах.
Уже на следующий день оперативники вышли на след предполагаемого браконьера. Им оказался нигде не работающий житель Камышино-Курского. У мужчины был изъят карабин «Вепрь», автомобиль «УАЗ» и мясо диких животных.
В данный момент отстрел двух лосей стал поводом для возбуждения уголовного дела.