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Жителя Омской области винят в двойном убийстве на природе

Сегодня, 11:15
Фото: Город55
Предварительно, орудием преступления стал карабин «Вепрь».

В Муромцевском районе Омской области силовики возбудили уголовное дело на 47-летнего жителя села Камышино-Курское. Мужчину подозревают в незаконной добыче двух лосей.

«В полицию обратился охотинспектор, который сообщил, что 17 ноября в 2 километрах от села Камышино-Курское неизвестные добыли двух лосей», – сообщил Городу55 источник в силовых структурах.

Уже на следующий день оперативники вышли на след предполагаемого браконьера. Им оказался нигде не работающий житель Камышино-Курского. У мужчины был изъят карабин «Вепрь», автомобиль «УАЗ» и мясо диких животных.

В данный момент отстрел двух лосей стал поводом для возбуждения уголовного дела.

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#Общество#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омская область#Россия#Муромцевский район#Уголовное дело#Охота#Браконьерство#Василий Попов
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