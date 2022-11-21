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В Свердловской области обещают обеспечить жильем детей-сирот

21 ноября 05:50
В Свердловской области реализуется проект по обеспечению жильем детей-сирот. Для них построен многоквартирный дом.

В Серове в доме, построенном специально для детей, оставшихся без попечения родителей, уже стартовало заселение. Ключи от квартир в пятиэтажке достанутся 72 россиянам. Кроме того, еще 14 квартир были переданы детям-сиротам из поселка Малышева. Фондом было перечислено 26,6 млн из средств государственного и регионального бюджетов. Общая площадь переданных новым жильцам однокомнатных квартир равна 469,6 квадратных метрам. 

Данными поделился департамент информационной политики региона.

Ранее сообщалось, что на территории Московской области почти 60 тысячам семей с низкими доходами были назначены пособия на детей от трех до семи лет, — пишет Russian.rt.com.

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