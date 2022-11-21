В Свердловской области обещают обеспечить жильем детей-сирот

В Серове в доме, построенном специально для детей, оставшихся без попечения родителей, уже стартовало заселение. Ключи от квартир в пятиэтажке достанутся 72 россиянам. Кроме того, еще 14 квартир были переданы детям-сиротам из поселка Малышева. Фондом было перечислено 26,6 млн из средств государственного и регионального бюджетов. Общая площадь переданных новым жильцам однокомнатных квартир равна 469,6 квадратных метрам.