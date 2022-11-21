В России представлен новый квадрокоптер для ликвидации беспилотников ультразвуком

Из заявления руководителя лаборатории НИИВК имени Карцева Виталия Долгова следует, что новые квадрокоптеры будут использовать также на митингах с целью подавления массовых беспорядков, пишет Общественная служба новостей.
Российские специалисты назвали новинку «Шершенем». Речь идет об опытном образце, а потому работы по нему продолжаются. Долгов уточнил, что радиус действия дрона достигает 10 километров. Его оснастят специальным покрытием, отражающим радары.
В гражданской сфере новые российские квадрокоптеры будут задействовать с целью обеспечения контроля над состоянием нефте- и газопроводов, а также экологического мониторинга, сообщил Долгов.