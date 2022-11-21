В РФ с ноября выросли банковские ставки по вкладам

В одном из отечественных финансовых сервисов предположили, что таким образом банки стремятся вернуть средства, выведенные клиентами после 21 сентября. В свою очередь в пресс-службе Центробанка отметили, что отток вкладов в первые два месяца осени был умеренным, как и в начале пандемии, а затем весной этого года - нередко россияне забирают средства из предосторожности.