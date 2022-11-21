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В РФ с ноября выросли банковские ставки по вкладам

Сегодня, 13:06
Фото: piqsels.com
Ряд крупных отечественных банков в ноябре этого года дополнительно увеличил ставки по вкладам, рентабельность которых в среднем поднялась от 0,5 до 2,25 процента. При этом благоприятнее всего рост ставок отразился на долгосрочных депозитах.

Максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банках в результате активного роста на протяжении уже четвертой декады подряд по итогам первой декады ноября составила 6,9 процента, что не согласуется с политикой изменения ключевой ставки Центробанком России. Напомним, 28 октября регулятор сохранил ее на уровне 7,5 процента годовых, пишут “Известия”.

Как рассказала заместитель лидера трайба “Сбережения и инвестиции” банка Открытие Мария Саенко, финучреждение подняло ставки почти по всей линейке депозитов до 2,25 процента. А в пресс-службе МКБ сообщили об увеличении максимальной процентной ставки с 8,7 до 10 пунктов. 

В одном из отечественных финансовых сервисов предположили, что таким образом банки стремятся вернуть средства, выведенные клиентами после 21 сентября. В свою очередь в пресс-службе Центробанка отметили, что отток вкладов в первые два месяца осени был умеренным, как и в начале пандемии, а затем весной этого года - нередко россияне забирают средства из предосторожности.

При этом в финансовых учреждениях не исключают продолжения роста доходности по депозитам за счет сезонных предложений. 

#Экономика
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