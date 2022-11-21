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В РФ появилась выплата для беременных и родителей несовершеннолетних детей

Вчера, 11:25
Госдума одобрила закон о выплатах беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте до 17 лет.

Как пишет Infox со ссылкой на «Народные новости», пособие начислят семьям, чей доход меньше размера регионального прожиточного минимума на человека. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предположила, что эта мера поддержки улучшит материальное положение семей с детьми.

Размер выплат составит от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Начало выплаты пособий – с 1 января 2023 года. Оформление выплаты будет проходить по принципу «одного окна». Беременные могут претендовать на выплаты с момента установления факта беременности – то есть, на любом сроке.

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