В РФ появилась выплата для беременных и родителей несовершеннолетних детей

Размер выплат составит от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Начало выплаты пособий – с 1 января 2023 года. Оформление выплаты будет проходить по принципу «одного окна». Беременные могут претендовать на выплаты с момента установления факта беременности – то есть, на любом сроке.