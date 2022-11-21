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В Приморском крае изменят условия продажи алкогольных напитков

Сегодня, 07:43
Власти Приморского края решили изменить условия продажи алкогольных напитков.

В Приморском крае изменят условия продажи алкогольных напитков

 

 

 

Как сообщает fedpress.ru, разработанным региональным минпромторгом законопроектом предусматривается, что спиртное можно будет купить утром на час позже, чем сегодня — не ранее 10 часов.

Его нельзя будет вообще купить в День знаний, День защиты детей, и когда в регионе проводятся последние звонки.

Помимо этого, спиртное нельзя будет купить возле мест, где проходят мероприятия с большим количеством людей. Продавать спиртное нельзя будет за час до начала мероприятий и еще час после него.

Нельзя будет продавать спиртное в магазинах, которые находятся в жилых домах, если вход в них - со стороны подъезда. Ограничена продажа спиртного будет и в заведениях общепита в многоквартирных домах и возле них.

Законопроект в случае одобрения профильным комитетом регионального Заксобрания рассмотрят в конце ноября.

 

#Светлана Павлова
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