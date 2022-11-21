В Приморском крае изменят условия продажи алкогольных напитков
Как сообщает fedpress.ru, разработанным региональным минпромторгом законопроектом предусматривается, что спиртное можно будет купить утром на час позже, чем сегодня — не ранее 10 часов.
Его нельзя будет вообще купить в День знаний, День защиты детей, и когда в регионе проводятся последние звонки.
Помимо этого, спиртное нельзя будет купить возле мест, где проходят мероприятия с большим количеством людей. Продавать спиртное нельзя будет за час до начала мероприятий и еще час после него.
Нельзя будет продавать спиртное в магазинах, которые находятся в жилых домах, если вход в них - со стороны подъезда. Ограничена продажа спиртного будет и в заведениях общепита в многоквартирных домах и возле них.
Законопроект в случае одобрения профильным комитетом регионального Заксобрания рассмотрят в конце ноября.