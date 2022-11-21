В Омске начали судить целую семью за торговлю наркотиками

Ленинский районный суд рассматривает уголовное дело, которое завели на четырех омичей. Все они обвиняются покушении на сбыт и сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы.
Следователи выяснили, что в 2021 году один из подсудимых привлек к распространению запрещенных веществ свою гражданскую супругу, ее мать и отчима. Он занимался поступлением синтетических наркотиков на территорию региона и платил участникам группы за распространения веществ.
Его сожительница сбывала товар оптом и фасовала наркотики на мелкие партии. После чего ее мать и отчим их продавали. Также подельница следила за тем, чтобы покупатели исправно платили, и передавала деньги организатору.
Во время обысков изъяли более 450 г синтетических наркотиков. Часть из них нашли на придомовой территории. Подсудимые вину не признали, от дачи показаний отказались. 6 декабря состоится следующее судебное заседание. Во время него сторона обвинения будет предоставлять доказательства.