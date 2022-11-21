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В Омске начали судить целую семью за торговлю наркотиками

Сегодня, 07:25
Фото: 1MI
Мужчина, его сожительница, ее мать и отчим распространяли запрещенные вещества.

Ленинский районный суд рассматривает уголовное дело, которое завели на четырех омичей. Все они обвиняются покушении на сбыт и сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы.

Следователи выяснили, что в 2021 году один из подсудимых привлек к распространению запрещенных веществ свою гражданскую супругу, ее мать и отчима. Он занимался поступлением синтетических наркотиков на территорию региона и платил участникам группы за распространения веществ.

Его сожительница сбывала товар оптом и фасовала наркотики на мелкие партии. После чего ее мать и отчим их продавали. Также подельница следила за тем, чтобы покупатели исправно платили, и передавала деньги организатору.

Во время обысков изъяли более 450 г синтетических наркотиков. Часть из них нашли на придомовой территории. Подсудимые вину не признали, от дачи показаний отказались. 6 декабря состоится следующее судебное заседание. Во время него сторона обвинения будет предоставлять доказательства.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Прокуратура#Наркотики#Синтетические наркотики
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