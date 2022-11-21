В Омске молодой мужчина загадочно умер в подъезде собственного дома

В Омске следователи проводят проверку из-за обнаружения в подъезде дома по улице 75-й Гвардейской Бригады тела 35-летнего мужчины.
«В субботу, 19 ноября, поступил звонок от жильцов дома, которые сообщили, что в подъезде на одной из лестничных площадок лежит мужчина без признаков жизни», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывший на место происшествия эксперт осмотрел труп и не нашел никаких следов насилия. Причина смерти омича пока не установлена.
Между тем в умершем очевидцы опознали жильца этого же дома.