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В Омске молодой мужчина загадочно умер в подъезде собственного дома

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
Никаких следов насилия на теле эксперты не обнаружили.

В Омске следователи проводят проверку из-за обнаружения в подъезде дома по улице 75-й Гвардейской Бригады тела 35-летнего мужчины.

«В субботу, 19 ноября, поступил звонок от жильцов дома, которые сообщили, что в подъезде на одной из лестничных площадок лежит мужчина без признаков жизни», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывший на место происшествия эксперт осмотрел труп и не нашел никаких следов насилия. Причина смерти омича пока не установлена.

Между тем в умершем очевидцы опознали жильца этого же дома.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Россия#Смерть#Следственный комитет
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