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В Московской области сгорел жилой дом

Сегодня, 14:01
Фото: 1MI
21 ноября ночью в Подмосковье, в поселке Светлые Горы Красногорского городского округа, загорелся жилой дом. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

Как сообщает 360tv.ru, пожар в поселке Светлые Горы начался в 0.30, тогда же на пульт МЧС поступило соответствующее сообщение. Горел дом № 12/1, площадь возгорания, как заявили в ГУ МЧС по Московской области, к моменту прибытия спасателей составляла 252 м². В настоящее время специалисты заняты проливкой конструкций здания, пострадавших в пожаре нет.

Два года назад в поселке Светлые Горы также был зафиксирован пожар — огонь охватил деревянный одноэтажный дом. Спасателям удалось ликвидировать огонь на 360 м² за несколько часов. Все десять жителей эвакуировались из дома самостоятельно, никто не пострадал. 

#Происшествия
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