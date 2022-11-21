В Московской области сгорел жилой дом

Как сообщает 360tv.ru, пожар в поселке Светлые Горы начался в 0.30, тогда же на пульт МЧС поступило соответствующее сообщение. Горел дом № 12/1, площадь возгорания, как заявили в ГУ МЧС по Московской области, к моменту прибытия спасателей составляла 252 м². В настоящее время специалисты заняты проливкой конструкций здания, пострадавших в пожаре нет.