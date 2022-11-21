В московском метро убили девушку

Глава юротдела профсоюза полиции Москвы Игорь Гришаков рассказал, что в нашей стране есть подобная программа. При наличии оснований за жертвой устанавливается госзащита. Однако пока это распространяется в основном на судей, следователей и оперативников, которые занимаются особо важными делами. Также это могут позволить себе просто богатые люди. Для обычных же гражданок, за которыми следят поклонники, ничего подобного не предусмотрено. Для этого нужно как минимум увеличить штат, чтобы было, кому защищать преследуемых. Это, в свою очередь, предполагает дополнительное финансирование.