В московском метро убили девушку

Известно, что накануне гибели жертва обращалась в полицию. Она заявляла, что ее преследовал мужчина, передает Общественная служба новостей.
Правоохранители посетили место работы девушки, чтобы опросить заявительницу и установить личность и приметы преследователя. Первоначально жертва отрицала, что знакома со злоумышленником. Однако позже призналась в этом. Полицейские приняли заявление на месте, а вернувшись в отдел, зарегистрировали его в установленном порядке. Злоумышленника так и не нашли.
Эксперты отмечают, то подобные случаи достаточно распространены. Девушек преследуют их поклонники или агрессивные мужья, но полиция не всегда серьезно относится к таким заявлениям.
По мнению правозащитника Евы Меркачевой, решать проблему нужно на законодательном уровне — можно обеспечить защиту граждан, запретив потенциально опасному лицу приближаться к заявителю на определенное расстояние. Таким образом можно избежать преступления.
Также Меркачева считает необходимым наказывать в таких случаях полицейских за халатность. В качестве санкций могут быть назначены крупные штрафы или условный срок.
Глава юротдела профсоюза полиции Москвы Игорь Гришаков рассказал, что в нашей стране есть подобная программа. При наличии оснований за жертвой устанавливается госзащита. Однако пока это распространяется в основном на судей, следователей и оперативников, которые занимаются особо важными делами. Также это могут позволить себе просто богатые люди. Для обычных же гражданок, за которыми следят поклонники, ничего подобного не предусмотрено. Для этого нужно как минимум увеличить штат, чтобы было, кому защищать преследуемых. Это, в свою очередь, предполагает дополнительное финансирование.
Гришаков считает, что из-за единичных случаев вряд ли кто-то будет менять целую систему.
Депутат Госдумы Юрий Синельщиков порекомендовал в случае преследования потенциальным жертвам обращаться в полицию и указывать в заявлении на наличие прямых угроз со стороны преследователя. Иначе в заявлении не будет никаких оснований, чтобы дать делу ход.