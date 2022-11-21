Убил и вывез. Житель Омской области заплатит штраф по решению суда за убийство лосей

Суд установил, что 2 февраля 2022 года, в лесу около д. Малая Тава, мужчина без лицензии выстрелил из карабина «Сайга» не менее 10 раз в стадо лосей. Погибли два самца и одна самка. Потом омич на снегоходе с нартами увез тела животных из леса, распорядился ими по своему усмотрению.