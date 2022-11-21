Убил и вывез. Житель Омской области заплатит штраф по решению суда за убийство лосей

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что за незаконную охоту на лосей осудили жителя Усть-Ишимского района по ч. 2 ст. 258 УК РФ «незаконная охота с причинением особо крупного ущерба государству». Ему дали штраф в 500 тыс. рублей и лишили права охотиться на 3 года.
Суд установил, что 2 февраля 2022 года, в лесу около д. Малая Тава, мужчина без лицензии выстрелил из карабина «Сайга» не менее 10 раз в стадо лосей. Погибли два самца и одна самка. Потом омич на снегоходе с нартами увез тела животных из леса, распорядился ими по своему усмотрению.
Вину в предъявленном обвинении в ходе судебного заседания мужчина признал в полном объеме. Добровольно возместил ущерб в размере 880 тыс. рублей. Суд счел смягчающими обстоятельствами то, что мужчина раскаялся и помогал следствию. Ему назначили дополнительный штраф в 500 тыс. рублей в качестве наказания.
Напомним, что уже и в этом охотничьем сезоне выявлялись случаи незаконного отстрела и браконьерства.