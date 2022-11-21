Слабость, тревожность и головная боль. Омск накроет магнитная буря

22, 23 и 24 ноября все будет спокойно, однако 25 ноября омичи снова могут почувствовать дискомфорт. Во время магнитных бурь усиливается мигрень, повышается артериальное давление и вязкость крови. Жители региона могут почувствовать тревожность, головокружение, бессонницу или повышенную сонливость, слабость, раздражительность и плохое самочувствие.