Слабость, тревожность и головная боль. Омск накроет магнитная буря

Вчера, 20 ноября, в Омске произошла малая магнитная буря. Информация об этом появилась в телеграм-канале MeteoOmsk. Сегодня ситуация повторится.
По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. В течение дня магнитосфера будет возбужденная.
22, 23 и 24 ноября все будет спокойно, однако 25 ноября омичи снова могут почувствовать дискомфорт. Во время магнитных бурь усиливается мигрень, повышается артериальное давление и вязкость крови. Жители региона могут почувствовать тревожность, головокружение, бессонницу или повышенную сонливость, слабость, раздражительность и плохое самочувствие.