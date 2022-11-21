Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Слабость, тревожность и головная боль. Омск накроет магнитная буря

Сегодня, 03:11
Фото: pxhere.com

В Омске произойдет магнитная буря

После магнитной бури у омичей будет несколько дней передышки.

Вчера, 20 ноября, в Омске произошла малая магнитная буря. Информация об этом появилась в телеграм-канале MeteoOmsk. Сегодня ситуация повторится.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. В течение дня магнитосфера будет возбужденная.

22, 23 и 24 ноября все будет спокойно, однако 25 ноября омичи снова могут почувствовать дискомфорт. Во время магнитных бурь усиливается мигрень, повышается артериальное давление и вязкость крови. Жители региона могут почувствовать тревожность, головокружение, бессонницу или повышенную сонливость, слабость, раздражительность и плохое самочувствие.

Фото: скриншот tesis.xras.ru
#Вероника Жукова#Новости#Омская область#Магнитная буря#Активность на солнце#Солнце#Общество
Подпишитесь
Как живут мобилизованные в Омске, «День жестянщика» и новый генменеджер «Авангарда»
Вчера, 17:47
«Вызывали скорую»: Марина Степанова передумала рассказывать о своем уголовном деле
Вчера, 12:59
Все светится и блестит. В Омске в начале декабря откроется новогодняя локация
Сегодня, 11:44
Крутите колесо. Омичи узнали пол будущего ребенка необычным способом
Сегодня, 09:47
Руки вверх и на выход. Омичи полтора часа ждали одежду после концерта.
Сегодня, 11:43
Достаем шубы и валенки. На Омскую область надвигается аномальное похолодание
Сегодня, 10:55