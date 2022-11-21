На Соломоновых островах зафиксировано мощное землетрясение

Как сообщил премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре, подземные толчки были достаточно сильными, но, к счастью, обошлось без разрушений и человеческих жертв. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.
Уточняется, что очаг землетрясения располагался на глубине в пятнадцать тысяч метров, шестнадцатью километрами юго-западнее района Маланго. Населению Соломоновых островов, оказавшемуся в зоне сейсмособытия, было рекомендовано на некоторое время перебраться в другие районы островов в том числе из опасения, что подземные толчки могли спровоцировать появление на побережье приливной волны высотой до одного метра.