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На Соломоновых островах зафиксировано мощное землетрясение

Вчера, 07:36
Фото: piqsels.com
У юго-западного побережья Соломоновых островов была отмечена сейсмическая активность магнитудой семь баллов. Местные власти призвали островитян укрыться от разгула стихии на возвышенностях.

Как сообщил премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре, подземные толчки были достаточно сильными, но, к счастью, обошлось без разрушений и человеческих жертв. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.

Уточняется, что очаг землетрясения располагался на глубине в пятнадцать тысяч метров, шестнадцатью километрами юго-западнее района Маланго. Населению Соломоновых островов, оказавшемуся в зоне сейсмособытия, было рекомендовано на некоторое время перебраться в другие районы островов в том числе из опасения, что подземные толчки могли спровоцировать появление на побережье приливной волны высотой до одного метра.

#Происшествия#В мире
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