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На севере Омской области при пожаре погиб 52-летний мужчина

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
Предварительно, трагедия произошла из-за неисправной печи.

В Тарском районе Омской области следователи и эксперты разбираются во всех обстоятельствах пожара, который унес жизнь 52-летнего мужчины. Сама трагедия произошла еще в пятницу, 18 ноября, но известно о ней стало только сейчас.

«Сообщение о возгорании частного дома в селе Чекрушево поступило в 20:45. При тушении пожара был обнаружено тело хозяина дома», – сообщили Городу55 в СКР по Омской области.

Труп направили в морг, где должны выяснить отчего скончался сельчанин, а эксперты тем временем назвали предварительную причину возгорания, – неисправность печного отопления.

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