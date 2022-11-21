На севере Омской области при пожаре погиб 52-летний мужчина

В Тарском районе Омской области следователи и эксперты разбираются во всех обстоятельствах пожара, который унес жизнь 52-летнего мужчины. Сама трагедия произошла еще в пятницу, 18 ноября, но известно о ней стало только сейчас.
«Сообщение о возгорании частного дома в селе Чекрушево поступило в 20:45. При тушении пожара был обнаружено тело хозяина дома», – сообщили Городу55 в СКР по Омской области.
Труп направили в морг, где должны выяснить отчего скончался сельчанин, а эксперты тем временем назвали предварительную причину возгорания, – неисправность печного отопления.