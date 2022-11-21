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На форуме «Амбассадоры устойчивого развития» обсудили основные принципы управления

Сегодня, 16:04
Фото: пресс-служба мэрии Москвы
В столице в Президентской академии завершился II международный форум “Амбассадоры устойчивого развития”. Основным организатором мероприятия стал фонд регионального экономического развития “Инвестиции и регионы”.

Как информирует newsnn.ru, это событие объединило экспертов в сфере устойчивого развития и ESG, а также представителей органов власти и общественных организаций. 

Как отметила президент фонда регионального экономического развития “Инвестиции и регионы” и автор проекта “Амбассадоры устойчивого развития” Анна Кровякова, целью проекта является возможность обсуждать передовые региональные практики на федеральном уровне. 

“За последние десять лет ESG-повестка заняла важное место в бизнес-среде. В текущих реалиях особенно важно придерживаться новых принципов построения грамотного экологического, социального и корпоративного управления. Уверена, что за ESG будущее бизнеса и экономики”, - подчеркнула Анна Кровякова.

Оргкомитет форума отмечает, что в рамках этого мероприятия речь шла о развитии молодежного предпринимательства, формировании принципов ESG-повестки в среде студенчества, интеграции молодежи в предпринимательское сообщество Москвы. Программа мероприятия включала пленарное заседание, а также заседание научного совета по защите прав предпринимателей. Также прошли дискуссионные площадки, конкурс молодежных предпринимательских проектов и научно-исследовательских работ и многое другое.

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

Многие эксперты в сфере устойчивого развития и ESG, а также действующие предприниматели, представители общественных организаций и общественные деятели выступили на пленарном заседании. О своем опыте рассказали делегаты из крупных компаний, таких как ПАО “МТС”, Almaty Management University, ВОИР, “Северсталь Российская сталь”, СРО Ассоциация “Лига переработчиков макулатуры”.

В рамках работы форума также состоялся научно-деловой совет при бизнес-омбудсмене Москвы Татьяне Минеевой. На встрече присутствовали представители менторского совета MOS.МШУ, которые смогли обсудить дальнейшие планы развития проекта.

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

Второй день форума организаторы посвятили молодежной повестке. Питчинг проектов проходил по четырем секциям, одна из которых проводилась на английском языке. В мероприятии участвовали студенты РАНХиГС из Москвы и Саратова, а также учащиеся Саратовской государственной юридической академии.

В завершение форума состоялось ток-шоу “Акселератор идей молодых предпринимателей”, организованное Ассоциацией экспортеров и импортеров, которое включало награждение участников утренних сессий.

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