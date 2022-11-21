На форуме «Амбассадоры устойчивого развития» обсудили основные принципы управления

Как информирует newsnn.ru, это событие объединило экспертов в сфере устойчивого развития и ESG, а также представителей органов власти и общественных организаций.
Как отметила президент фонда регионального экономического развития “Инвестиции и регионы” и автор проекта “Амбассадоры устойчивого развития” Анна Кровякова, целью проекта является возможность обсуждать передовые региональные практики на федеральном уровне.
“За последние десять лет ESG-повестка заняла важное место в бизнес-среде. В текущих реалиях особенно важно придерживаться новых принципов построения грамотного экологического, социального и корпоративного управления. Уверена, что за ESG будущее бизнеса и экономики”, - подчеркнула Анна Кровякова.
Оргкомитет форума отмечает, что в рамках этого мероприятия речь шла о развитии молодежного предпринимательства, формировании принципов ESG-повестки в среде студенчества, интеграции молодежи в предпринимательское сообщество Москвы. Программа мероприятия включала пленарное заседание, а также заседание научного совета по защите прав предпринимателей. Также прошли дискуссионные площадки, конкурс молодежных предпринимательских проектов и научно-исследовательских работ и многое другое.
Многие эксперты в сфере устойчивого развития и ESG, а также действующие предприниматели, представители общественных организаций и общественные деятели выступили на пленарном заседании. О своем опыте рассказали делегаты из крупных компаний, таких как ПАО “МТС”, Almaty Management University, ВОИР, “Северсталь Российская сталь”, СРО Ассоциация “Лига переработчиков макулатуры”.
В рамках работы форума также состоялся научно-деловой совет при бизнес-омбудсмене Москвы Татьяне Минеевой. На встрече присутствовали представители менторского совета MOS.МШУ, которые смогли обсудить дальнейшие планы развития проекта.
Второй день форума организаторы посвятили молодежной повестке. Питчинг проектов проходил по четырем секциям, одна из которых проводилась на английском языке. В мероприятии участвовали студенты РАНХиГС из Москвы и Саратова, а также учащиеся Саратовской государственной юридической академии.
В завершение форума состоялось ток-шоу “Акселератор идей молодых предпринимателей”, организованное Ассоциацией экспортеров и импортеров, которое включало награждение участников утренних сессий.