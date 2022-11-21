На форуме «Амбассадоры устойчивого развития» обсудили основные принципы управления

Оргкомитет форума отмечает, что в рамках этого мероприятия речь шла о развитии молодежного предпринимательства, формировании принципов ESG-повестки в среде студенчества, интеграции молодежи в предпринимательское сообщество Москвы. Программа мероприятия включала пленарное заседание, а также заседание научного совета по защите прав предпринимателей. Также прошли дискуссионные площадки, конкурс молодежных предпринимательских проектов и научно-исследовательских работ и многое другое.