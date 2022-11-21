Минфин вернет замороженные пенсии россиянам

Документ предусматривает налоговые льготы и принцип добровольности, а также передачу гражданам пенсий, которые были заморожены в 2014 году, пишет Общественная служба новостей.
Источник, близкий к Кабинету министров, утверждает, что с целью стимулировать накопления правительство решит прибегнуть к механизму индивидуальных инвестиционных счетов. В основе нового пенсионного плана будут лежать именно они, подчеркнул собеседник.
Из недавнего заявления депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрия Гусева следует, что акцент должен быть сделан на основном для пенсионеров моменте — на повышении размеров их пенсий. Депутат напомнил о том, что его партия ранее неоднократно выступала категорически против инициативы, предусматривающей повышение пенсионного возраста, и всегда настаивала при этом на необходимости индексации пенсионных выплат россиян.
Если ожидаемое всеми предложение Минфина будет ориентировано на эти две цели, то «Справедливая Россия» его охотно поддержит. О чем будет идти речь в документе, на данный момент совершенно непонятно, подчеркнул Гусев.
По его словам, проблемы с финансированием новой реформы пенсионной системы России возникнуть не должны, невзирая на опасения общества. Средствами для повышения пенсий россиян государство располагает, уверяет парламентарий.
«Деньги есть, и мы знаем, где их взять в определенном количестве. В Госдуму внесено уже несколько законопроектов о том, как увеличить часть бюджета. Можно ими пользоваться, можно найти другие варианты. Но деньги на это в любом случае найдутся», — резюмировал Гусев.