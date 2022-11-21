Минфин вернет замороженные пенсии россиянам

«Деньги есть, и мы знаем, где их взять в определенном количестве. В Госдуму внесено уже несколько законопроектов о том, как увеличить часть бюджета. Можно ими пользоваться, можно найти другие варианты. Но деньги на это в любом случае найдутся», — резюмировал Гусев.