Крутите колесо. Омичи узнали пол будущего ребенка необычным способом

Омская пара узнала о поле ребенка необычным способом. Омичи приняли участие в мероприятие, которое проводил парк «Вокруг Света».
Его особенность заключалась в том, что сотрудники включали иллюминацию на колесе обозрения. Семьи могли видеть, как происходила смена голубого и розового цвета, после чего колесо загоралось каким-то конкретным цветом.
Что касается семейной пары, то они позвали в парк родственников. Когда колесо загорелось розовым, близкие поздравили омичей с тем, что у них будет девочка.