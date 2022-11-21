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Крутите колесо. Омичи узнали пол будущего ребенка необычным способом

Сегодня, 03:47
Фото: пресс-служба парка Вокруг Света

В Омске семейная пара узнала пол будущего ребенка по цветам на колесе обозрения

На огромном колесе обозрения в парке «Вокруг света» загорелась розовая иллюминация, которая помогла омичам с определением пола будущего ребенка.

Омская пара узнала о поле ребенка необычным способом. Омичи приняли участие в мероприятие, которое проводил парк «Вокруг Света».

Его особенность заключалась в том, что сотрудники включали иллюминацию на колесе обозрения. Семьи могли видеть, как происходила смена голубого и розового цвета, после чего колесо загоралось каким-то конкретным цветом.

Что касается семейной пары, то они позвали в парк родственников. Когда колесо загорелось розовым, близкие поздравили омичей с тем, что у них будет девочка.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Колесо обозрения#Дети#Парк
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