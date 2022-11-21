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Крупнейшие банки РФ еще раз увеличили ставки по вкладам

Сегодня, 12:40
Ключевая ставка Банка России осталась неизменной (7,5%), но банки начали массово поднимать проценты по долгосрочным вкладам (от 6 месяцев). В ноябре ставки по этим продуктам выросли на 0,5-2,25%.

Представители банков заявили, что возможно ещё одно повышение ставок до Нового года. Это связывают с ростом доходности и необходимостью привлечения клиентских денег после массового вывода средств в конце сентября, пишет газета “Известия”.

Аналитики отметили, что в десяти самых крупных банках Российской Федерации ставки по вкладам растут уже четвёртую декаду подряд. В начале декабря, по данным ЦБ РФ, они достигли уровня 6,9%.

Например, банк “Открытие” недавно повысил ставки практически по всей линейке депозитов, увеличение составило до 2,25 п.п. Потребители могут получить максимальную доходность по вкладам в банке, разместив средства на год под 8%, а новые клиенты – под 8,5%.

Аналогичную тенденцию отметили эксперты сервиса “Сравни” и в других банках. По их данным, в полтора раза увеличилось число вкладов со ставкой более 7,5%. В топ-30 банков по объему депозитов ставка выросла за этот месяц на 0,2%, в среднем до 7,3% годовых, однако по отдельным предложениям с учетом промоакций и спецпредложений повышение составило 1–3%. 

Представители регулятора отметили, что в сентябре-октябре отток средств с депозитов был умеренным. При этом аналогичный процесс наблюдался в начале коронавирусной пандемии, а затем весной текущего года. Эксперты отмечают, что со временем, изъятые населением средства опять возвращаются в банки. В Центробанке считают,что дальнейшего значительного роста ставок по вкладам не будет, если не будет “дополнительных шоков”. Сезонные предложения могут поднять ставки ещё на 0,2-0,3%.

Декабрь в банковской сфере традиционно знаменуется максимальным значением ставок по вкладам. Напомним, в последний раз банки массово повысили ставки по депозитам в конце сентября – начале октября в среднем в диапазоне 0,5–1%. Это сделали для компенсации вывода средств населением на фоне объявления о частичной мобилизации.

 

#Светлана Павлова
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