Крупнейшие банки РФ еще раз увеличили ставки по вкладам

Представители регулятора отметили, что в сентябре-октябре отток средств с депозитов был умеренным. При этом аналогичный процесс наблюдался в начале коронавирусной пандемии, а затем весной текущего года. Эксперты отмечают, что со временем, изъятые населением средства опять возвращаются в банки. В Центробанке считают,что дальнейшего значительного роста ставок по вкладам не будет, если не будет “дополнительных шоков”. Сезонные предложения могут поднять ставки ещё на 0,2-0,3%.