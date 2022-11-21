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Крупная высадка. В 2022 году в Омской области восстановили 524 гектара леса

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI
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За 2022 год в Омской области высадили 524 гектара нового леса

Деревья высадили взамен утраченного фонда, а также на землях, прежде не занятых лесом.

По сообщению правительства Омской области, за 2022 год на территории нашего региона было высажено 524 гектара нового леса.

Деревья высадили взамен утраченного фонда, а также на землях, прежде не занятых лесом. Помимо этого, на 35,11 га земли выполнено компенсационное лесоразведение, проведение которого входит в обязанности компаний и предпринимателей, использующих леса для строительства.

Больше всего деревьев высадили Степной, Любинский, Омский, Подгородный, Большереченский, Исилькульский, Тюкалинский, Саргатский, Черлакский, Седельниковский и Называевский лесхозы.

В ведомстве также отметили, что все работы выполнены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». На высадку деревьев в этом году из федерального бюджета было перечислено 29,5 млн рублей. 

#Юлия Бармина#Лес#Деревья
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