Крупная высадка. В 2022 году в Омской области восстановили 524 гектара леса

По сообщению правительства Омской области, за 2022 год на территории нашего региона было высажено 524 гектара нового леса.
Деревья высадили взамен утраченного фонда, а также на землях, прежде не занятых лесом. Помимо этого, на 35,11 га земли выполнено компенсационное лесоразведение, проведение которого входит в обязанности компаний и предпринимателей, использующих леса для строительства.
Больше всего деревьев высадили Степной, Любинский, Омский, Подгородный, Большереченский, Исилькульский, Тюкалинский, Саргатский, Черлакский, Седельниковский и Называевский лесхозы.
В ведомстве также отметили, что все работы выполнены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». На высадку деревьев в этом году из федерального бюджета было перечислено 29,5 млн рублей.