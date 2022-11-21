Кредит кредитом не предотвращают. Омич отдал мошенникам 4,6 млн рублей после звонка

Омич рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. "Сотрудник" сообщил, что мошенники оформили на клиента кредит. После чего омичу поступил другой телефонный звонок, на этот раз — от «правоохранительных органов». Мужчине сообщили, что проводятся оперативные мероприятия по задержанию банковских мошенников. И чтобы предотвратить взятие кредита со счета в банке, нужно срочно подать заявление на получение кредита самостоятельно.