Кредит кредитом не предотвращают. Омич отдал мошенникам 4,6 млн рублей после звонка

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в полицию обратился 52-летний машинист электропоезда. Он пообщался по телефону с «сотрудниками банка» и оказался должен 4,6 млн рублей.
Омич рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. "Сотрудник" сообщил, что мошенники оформили на клиента кредит. После чего омичу поступил другой телефонный звонок, на этот раз — от «правоохранительных органов». Мужчине сообщили, что проводятся оперативные мероприятия по задержанию банковских мошенников. И чтобы предотвратить взятие кредита со счета в банке, нужно срочно подать заявление на получение кредита самостоятельно.
Омич последовал инструкциям и оформил кредит в мобильном приложении. Он перевел 420 тыс. рублей, а еще 4,18 млн рублей снял в банковском отделении и за 12 переводов отправил деньги на «безопасные счета», продиктованные мошенниками.
Машинист понял, что его обманули, когда в приложении банка обнаружилась задолженность. Следователь отдела полиции № 11 УМВД Омска возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Запомните, служба безопасности банка никогда не звонит клиентам. Если с вашим счетом что-то случится, его просто заблокируют. Вам самим придется звонить в банк, чтобы выяснить, что случилось. Также и правоохранительные органы никогда не попросят вас совершать банковские операции.