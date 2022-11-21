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Кредит кредитом не предотвращают. Омич отдал мошенникам 4,6 млн рублей после звонка

Сегодня, 12:21
Фото: 1MI
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Омский машинист взял для мошенников кредит на 4,6 млн рублей после звонка от «банка»

Предупредите родных и близких: службы безопасности банков никогда не звонят людям. Омич по инструкциям от «банка» взял кредит, чтобы это не сделали «за него». Мошенникам досталось 4,6 млн рублей.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в полицию обратился 52-летний машинист электропоезда. Он пообщался по телефону с «сотрудниками банка» и оказался должен 4,6 млн рублей.

Омич рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. "Сотрудник" сообщил, что мошенники оформили на клиента кредит. После чего омичу поступил другой телефонный звонок, на этот раз —  от «правоохранительных органов». Мужчине сообщили, что проводятся оперативные мероприятия по задержанию банковских мошенников. И чтобы предотвратить взятие кредита со счета в банке, нужно срочно подать заявление на получение кредита самостоятельно.

Омич последовал инструкциям и оформил кредит в мобильном приложении. Он перевел 420 тыс. рублей, а еще 4,18 млн рублей снял в банковском отделении и за 12 переводов отправил деньги на «безопасные счета», продиктованные мошенниками.

Машинист понял, что его обманули, когда в приложении банка обнаружилась задолженность. Следователь отдела полиции № 11 УМВД Омска возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Запомните, служба безопасности банка никогда не звонит клиентам. Если с вашим счетом что-то случится, его просто заблокируют. Вам самим придется звонить в банк, чтобы выяснить, что случилось. Также и правоохранительные органы никогда не попросят вас совершать банковские операции.

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#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Новости#Уголовное дело#Мошенники#Кредит#Обман#Банк
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