Каким будет новый «Предприниматель ГОроДА»?

В первой встрече на базе центра «Мой бизнес», посвященной старту нового сезона проекта, приняли участие предприниматели: Айжан Азенова, Иван Беланов, Марина Власова, Павел Кручинский, Кирилл Хариби, Юрий Шиян, Денис Моисеев, Андрей Морозов, Игорь Семакин, Евгения Климанова, — и уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Герасименко. А также управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства Александр Осминин, управляющий Омским отделением Сбербанка Сергей Коновалов и председатель Омского регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Александр Дерябин.
Напомним, решение об учреждении премии «Предприниматель города» было совместно принято центром «Мой бизнес», региональным отделением Сбербанка и Омским региональным отделением «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».
За два года заявки на участие в премии подали более 1.5 тыс предпринимателей из Омска и районов области. Призовой фонд составил более 1,2 млн рублей, свыше 50 000 голосов было отдано в поддержку «народных предпринимателей». В прошлом году в проекте было заявлено семь номинаций: «Эко-бизнес и бизнес в сфере социальных услуг», «Бизнес в сфере производства, «Бизнес в сфере торговли», «креативный бизнес и бизнес в сфере цифровых технологий», «Самозанятые» и «Развиваю свой бизнес в другой сфере».
Сохранится или изменится число номинаций в этом году предстоит решить экспертам и организаторам премии, а также определить, какие критерии будут учитываться при выборе победителей. Среди прозвучавших на встрече предложений, по которым можно оценивать поступающие заявки, финансовая эффективность бизнеса, размер выручки, количество новых рабочих мест, период ведения бизнеса и то, какую пользу деятельность приносит городу, насколько бизнес экологичен и социально активен.
Также на встрече прозвучали предложения предоставить право выбора победителей не только предпринимателям, членам Экспертного и Наблюдательного советов премии, но и известным общественным деятелям региона.
Обновленное положение премии будет утверждено уже до конца текущего года, а с начала следующего начнется прием заявок от предпринимателей.