Каким будет новый «Предприниматель ГОроДА»?

За два года заявки на участие в премии подали более 1.5 тыс предпринимателей из Омска и районов области. Призовой фонд составил более 1,2 млн рублей, свыше 50 000 голосов было отдано в поддержку «народных предпринимателей». В прошлом году в проекте было заявлено семь номинаций: «Эко-бизнес и бизнес в сфере социальных услуг», «Бизнес в сфере производства, «Бизнес в сфере торговли», «креативный бизнес и бизнес в сфере цифровых технологий», «Самозанятые» и «Развиваю свой бизнес в другой сфере».