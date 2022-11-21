Хакеры снизили стоимость выкупа данных для жителей России

Как отметил директор центра Solar JSOC Владимир Дрюков, хакеры используют вирусы-шифровальщики, покупая их в даркнете. Также в интернете в бесплатном доступе есть коды нескольких программ, что позволяет даже мошенникам с базовым уровнем подготовки создавать вирусы.