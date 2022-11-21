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Хакеры снизили стоимость выкупа данных для жителей России

Сегодня, 14:08
Фото: piqsels.com
Киберпреступники, вымогающие деньги за расшифровку и за отказ от публикации похищенных конфиденциальных данных, стали требовать за свои «услуги» меньше денег.

Как сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Коммерсантъ» и на заявления экспертов в сфере IT, некоторые хакеры по-прежнему требуют с жертв около миллиарда рублей, однако большая часть мошенников предпочла снизить «ценник».

По словам аналитика Positive Technologies Федора Чунижекова, во втором квартале 2022 года медианный размер выкупа составил порядка 36 тыс. долларов (2,1 млн рублей). В 2021 году хакеры требовали на 51% больше.

Как отметил директор центра Solar JSOC Владимир Дрюков, хакеры используют вирусы-шифровальщики, покупая их в даркнете. Также в интернете в бесплатном доступе есть коды нескольких программ, что позволяет даже мошенникам с базовым уровнем подготовки создавать вирусы.

#Алина Ибрагимова#Общество
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