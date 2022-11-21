Эксперты указали на совпадения между пропавшим и упавшим малайзийскими боингами

В чем совпадение? Бортовые номера Боингов отличаются лишь одной буквой, и при необходимости ее можно было с легкостью перекрасить. Британский активист еще до авиакатастрофы в Донбассе нашел на Google-картах целый самолет – он находился в камбоджийских джунглях. На фотоснимке можно разглядеть даже цвета авиаперевозчика, да и размер самолета полностью совпадает с тем, который бесследно исчез.