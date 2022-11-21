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Эксперты указали на совпадения между пропавшим и упавшим малайзийскими боингами

Сегодня, 12:43
Завершилось расследование инцидента со сбитым в 2014 году малайзийским Боингом. Окружной суд Гааги вынес вердикт в минувший четверг, 17 ноября.

Виновными в уничтожении авиалайнера с пассажирами и убийстве 298 человек признаны: командир разведывательного подразделения ДНР Леонид Харченко, Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский. Всех троих приговорили к пожизненному лишению свободы. Однако, есть некие нюансы, пишет Общественная служба новостей.

Во-первых, не могут не смущать сроки расследования. По какой причине результаты расследования были обнародованы именно сейчас? Поиски преступников продолжались долго.

Во-вторых, есть весьма удивительное совпадение. Провалилась очередная попытка обвинить Москву в падении ракет в Польше. Складывается такое впечатление, что коллективный Запад дискредитирует Кремль в соответствии со строгим планом. Речь идет в данном случае о применении так называемых «законсервированных аргументов», которые пускают в ход в моменты X.

Далее – об исчезновении воздушного судна, которое было абсолютно идентичным разбившемуся Боингу. Инцидент произошел 8 марта в том же роковом 2014-м. Самолет исчез с радаров почти сразу после вылета из Куала-Лумпура. На борту судна находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Всех признали погибшими, поскольку лайнер не нашли до настоящего времени.

В чем совпадение? Бортовые номера Боингов отличаются лишь одной буквой, и при необходимости ее можно было с легкостью перекрасить. Британский активист еще до авиакатастрофы в Донбассе нашел на Google-картах целый самолет – он находился в камбоджийских джунглях. На фотоснимке можно разглядеть даже цвета авиаперевозчика, да и размер самолета полностью совпадает с тем, который бесследно исчез.

Австралийская комиссия по безопасности на транспорте ранее выступила с заявлением о том, что пропажа авиалайнера совершенно неприемлема для мирового сообщества. История нашей планеты никогда не знала инцидентов с бесследным исчезновением огромных коммерческих самолетов и полным отсутствием информации о судьбах находившихся на борту людей.

#Светлана Павлова
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