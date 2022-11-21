Эксперты рассказали о страхах россиян перед выходом на новую работу

Свыше 50 процентов граждан России опасаются, что не смогут успешно решать новые задачи на старте новой трудовой карьеры, пишет Общественная служба новостей. Еще 46 процентов соотечественников боятся, что их реальные доходы будут ниже обещанных.
Однако, социологи акцентировали внимание на том, что свыше 90 процентов новичков испытательные сроки проходят успешно. Характерно, что больше страхов переживают молодые специалисты, но их тревожность с возрастом снижается.
Напомним, ранее появилась информация о том, что сотрудники каждой девятой отечественной компании отказались от проведения новогодних корпоративов. Руководители предприятий и организаций ссылаются на крайне сложное положение дел в экономике страны.
Около 24 процентов российских работодателей заявили, что организуют новогодние корпоративы в офисах. Два процента респондентов намерены отметить праздник с коллегами на пикнике за городом.