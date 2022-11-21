Эксперты рассказали о способах борьбы с ложными уголовными делами против родителей

В мероприятии Общественной службы новостей приняли участие председатель АНО «Национальной ассоциации исследователей синдрома отчуждения родителя» Станислав Клюев, правовед Александр Абрамов и глава движения «Отцовский контроль» Демид Корнев.
В нашей стране распространена такая ситуация, когда во время развода родители не могут поделить ребенка. При этом судебное решение ни одну из сторон не устраивает. Тогда одна из сторон подает на другую ложные заявления в полицию.
Абрамов обратил внимание на несовершенство УПК РФ. Чтобы возбудить уголовное дело, не обязательно должно быть основание — достаточно просто признаков преступления. Посадить в тюрьму при таких условиях можно практически каждого.
Чтобы решить эту проблему, необходимо изменить правила — ввести четкие объективные законные положения о том, что ребенок должен быть с каждым из родителей.