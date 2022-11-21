Эксперт: Родителям сложно понимать подростков из-за изменения гормонального фона

В интервью NEWS.ru, психолог Ирина Леонова рассказала, что примерно в 9-13 лет у детей наступает так называемое «полное разотождествление». Они начинают осознавать себя как полностью отдельную личность. Часто такая самоидентификация сопровождается конфликтами.
Особенно ярко выраженными проблемы разотождествления бывают в семьях, где родители подавляли детей. В этом случае будут конфликты, противостояние с родителями, неадекватная реакция на их требования.
Леонова сравнивает такую ситуацию с пружиной, которую передержали в сжатом состоянии. В конце-концов она распрямилась, но с максимальным ущербом для себя и окружающих. И чем сильнее родители давили ранее, тем разрушительнее будут последствия такого распрямления.
В свою очередь, психолог Марина Гладышева отметила, что в работе с детьми необходимо смотреть не на следствие, а на то, что вызывает проблемы.