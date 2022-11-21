Эксперт: Родителям сложно понимать подростков из-за изменения гормонального фона

Леонова сравнивает такую ситуацию с пружиной, которую передержали в сжатом состоянии. В конце-концов она распрямилась, но с максимальным ущербом для себя и окружающих. И чем сильнее родители давили ранее, тем разрушительнее будут последствия такого распрямления.