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Эксперт: Родителям сложно понимать подростков из-за изменения гормонального фона

Сегодня, 12:27
На фоне гормональных изменений, происходящих в пубертатный период, родителям становится трудно понимать детей-подростков. Проблема усугубляется тем, что в это время дети перестают отождествлять себя с родителями.

В интервью NEWS.ru, психолог Ирина Леонова рассказала, что примерно в 9-13 лет у детей наступает так называемое «полное разотождествление». Они начинают осознавать себя как полностью отдельную личность. Часто такая самоидентификация сопровождается конфликтами.

Особенно ярко выраженными проблемы разотождествления бывают в семьях, где родители подавляли детей. В этом случае будут конфликты, противостояние с родителями, неадекватная реакция на их требования.

Леонова сравнивает такую ситуацию с пружиной, которую передержали в сжатом состоянии. В конце-концов она распрямилась, но с максимальным ущербом для себя и окружающих. И чем сильнее родители давили ранее, тем разрушительнее будут последствия такого распрямления.

В свою очередь, психолог Марина Гладышева отметила, что в работе с детьми необходимо смотреть не на следствие, а на то, что вызывает проблемы.

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