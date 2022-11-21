Экономист Ведута: Рост цен в 2023 году обгонит повышение зарплат

Общественная служба новостей пишет, что подорожает в 2023-м все без исключения. Ведута аргументировала свой прогноз тем, что россиянам нужно как-то выживать в столь непростой период времени.
«Соответственно, будут предъявлять повышенный спрос именно на продукты первой необходимости, - уточнила экономист. - Где-то как-то повысится спрос на бытовую технику, но уже не так сильно. Подорожают как примитивная бытовая техника вроде всяких блендеров, так и стиральные машины».
Вероятнее всего, в следующем году будет расти спрос на автомобили. Платежеспособность соотечественников упадет, и они начнут избавляться от финансовых сбережений посредством вложения их в материальные ресурсы.
Уровень реальных доходов граждан РФ однозначно снизится. Цены на продукты первой необходимости будут повышаться более стремительно, нежели зарплаты, подчеркнула Ведута.
Продолжение курса Центрального банка России на оказание поддержки глобальной финансовой системе неизбежно повлечет за собой ухудшение общей картины в национальной экономике, убеждена эксперт. Бремя общемирового кризиса Российской Федерации предстоит «тащить» на плечах населения. В некотором роде ситуация будет напоминать ту, которая сложилась в далеком 1991 году, полагает Ведута.
Однако, за глобальным кризисом последует военное разрешение. Экономист прогнозирует, что при дальнейшем падении экономики Российской Федерации уже через пять-семь лет страны НАТО будут готовы начать с ней войну.