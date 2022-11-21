Экономист Ведута: Рост цен в 2023 году обгонит повышение зарплат

Экономист Елена Ведута дала журналистам интервью, в котором проинформировала о том, какие товары подорожают в России в 2023 году. Условия для эффективного развития экономики в нашей стране отсутствуют. Уровень жизни населения в следующем году только ухудшится, предупреждает эксперт.