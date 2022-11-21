Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Достаем шубы и валенки. На Омскую область надвигается аномальное похолодание

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI

В Омской области резко удалят 30-градусные морозы

Резкое похолодание произойдет уже буквально через пару дней — в среду.

В Омск придет сильное похолодание, сообщает ТАСС. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура на 14-16 градусов ниже нормы ожидается не только в Омской области, но и в Челябинской, Курганской, Новосибирской областях, на юге Краснодарского края, в Хакасии и других регионах Западной Сибири и Урала.

Уже в среду, 23 ноября, в регион придет мороз до -30…-32 градусов. Аналогичная ситуация наблюдается в соседней Новосибирской области — похолодание до -29…-31 градуса. Холоднее всего будет в Туве (до -37 градусов), Якутии (до -42 градусов) и на Чукотке (до -44 градусов).

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Россия#Прогноз погоды#Похолодание
Подпишитесь
Как живут мобилизованные в Омске, «День жестянщика» и новый генменеджер «Авангарда»
Вчера, 17:47
«Вызывали скорую»: Марина Степанова передумала рассказывать о своем уголовном деле
Вчера, 12:59
Все светится и блестит. В Омске в начале декабря откроется новогодняя локация
Сегодня, 11:44
Крутите колесо. Омичи узнали пол будущего ребенка необычным способом
Сегодня, 09:47
Руки вверх и на выход. Омичи полтора часа ждали одежду после концерта.
Сегодня, 11:43