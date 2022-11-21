Достаем шубы и валенки. На Омскую область надвигается аномальное похолодание

В Омск придет сильное похолодание, сообщает ТАСС. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура на 14-16 градусов ниже нормы ожидается не только в Омской области, но и в Челябинской, Курганской, Новосибирской областях, на юге Краснодарского края, в Хакасии и других регионах Западной Сибири и Урала.