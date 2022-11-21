Достаем шубы и валенки. На Омскую область надвигается аномальное похолодание

В Омск придет сильное похолодание, сообщает ТАСС. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура на 14-16 градусов ниже нормы ожидается не только в Омской области, но и в Челябинской, Курганской, Новосибирской областях, на юге Краснодарского края, в Хакасии и других регионах Западной Сибири и Урала.
Уже в среду, 23 ноября, в регион придет мороз до -30…-32 градусов. Аналогичная ситуация наблюдается в соседней Новосибирской области — похолодание до -29…-31 градуса. Холоднее всего будет в Туве (до -37 градусов), Якутии (до -42 градусов) и на Чукотке (до -44 градусов).