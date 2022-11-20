Звонок на миллион. Омич спасал деньги и лишился огромной суммы

Житель Исилькульского района пошел в полицию после звонка от «сотрудника банка». В пресс-службе правоохранителей рассказали историю о крупном мошенничестве.
Преступник по телефону сообщил 31-летнему мужчине, что на на имя сельчанина хотят оформить кредит. Для отмены заявки необходимо было следовать инструкциям. Так, потерпевший своими руками оформил кредит и перечислил более 852 тысяч рублей на некие «резервные» счета. Возбуждено уголовное дело.
Еще один житель региона — 49-летний преподаватель школы бизнеса — по такой же схеме лишился 295 тысяч рублей. Всего за сутки в Омской области выявлено 20 дистанционных преступлений.
Полиция напоминает, банковские сотрудники никогда не передают подобную информацию по телефону, не запрашивают данные карты, пароли и коды. Перевода на «безопасные» счета не существует. При таких звонках стоит прервать разговор и обратиться в свою финансовую организацию.
Отметим, за минувшие 24 часа полиция получила 1 079 сообщений о преступлениях и происшествий. Возбуждено 36 уголовных дел.