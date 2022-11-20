Звонок на миллион. Омич спасал деньги и лишился огромной суммы

Преступник по телефону сообщил 31-летнему мужчине, что на на имя сельчанина хотят оформить кредит. Для отмены заявки необходимо было следовать инструкциям. Так, потерпевший своими руками оформил кредит и перечислил более 852 тысяч рублей на некие «резервные» счета. Возбуждено уголовное дело.