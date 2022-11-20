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«Задвижки не закрыли». Вода затопила кухню омича из-за порыва на теплотрассе

Сегодня, 12:20
Фото: 1MI
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В Омске затопило квартиру из-за свищей на теплотрассе

Жители хотели привлечь внимание к проблеме.

Омичи в социальных сетях пожаловались на проблему с коммуникациями. Жители дома № 8 по улице 3-я Железнодорожная были вынуждены сидеть без горячей воды и отопления.

«Подавали отопление, видимо, задвижки не закрыли и побежала по потолку вода», — пишет автор поста в группе «ЧП Омск». Коммуникации в здании расположены на чердаке. Вода начала капать в квартиры жителей. И такое, по словам омича, не впервые.

Для подтверждения жалобы мужчина опубликовал кадры из поселка Восточный Октябрьского округа Омска. Кухню затопило, на полу множество ведер. А на улице видны свищи на теплорассе.

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Фото: скриншот паблика ЧП Омск

Удивительно, но в комментариях под публикацией многие осудили автора жалобы. «Коммуникации старые, почему тогда летом не поменяли?», — задал вопрос один из пользователей.

#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск#Омская область#Жалобы#Соцсети#Авария
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