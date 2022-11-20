«Задвижки не закрыли». Вода затопила кухню омича из-за порыва на теплотрассе

«Подавали отопление, видимо, задвижки не закрыли и побежала по потолку вода», — пишет автор поста в группе «ЧП Омск». Коммуникации в здании расположены на чердаке. Вода начала капать в квартиры жителей. И такое, по словам омича, не впервые.