«Задвижки не закрыли». Вода затопила кухню омича из-за порыва на теплотрассе

Омичи в социальных сетях пожаловались на проблему с коммуникациями. Жители дома № 8 по улице 3-я Железнодорожная были вынуждены сидеть без горячей воды и отопления.
«Подавали отопление, видимо, задвижки не закрыли и побежала по потолку вода», — пишет автор поста в группе «ЧП Омск». Коммуникации в здании расположены на чердаке. Вода начала капать в квартиры жителей. И такое, по словам омича, не впервые.
Для подтверждения жалобы мужчина опубликовал кадры из поселка Восточный Октябрьского округа Омска. Кухню затопило, на полу множество ведер. А на улице видны свищи на теплорассе.
Удивительно, но в комментариях под публикацией многие осудили автора жалобы. «Коммуникации старые, почему тогда летом не поменяли?», — задал вопрос один из пользователей.