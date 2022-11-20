Ситуацию с ограничением поставок газа ОАО «Тевризнефтегаз» прояснили в региональном минпроме. Ранее жителей северных районов региона предупредили об отключении ресурса из-за рисков аварии на сети.
Сейчас в минпроме заявили, население Тарского, Знаменского и Тевризского районов полностью обеспечено природным газом. А уведомление «Тевризнефтегаза» касалось только промышленных потребителей. Им ввели временные ограничения поставки и отбора газа.
«Промышленные потребители газа обязаны иметь резервное топливное хозяйство с необходимым запасом топлива на случай снижения давления в газотранспортной системе при похолоданиях и увеличенном отборе газа», — отметили в минпроме.
Сообщается, что ограничения помогли стабилизировать и повысить давление на выходе с Тевризского газоконденсатного месторождения.