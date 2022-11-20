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Вынужденная мера. Часть потребителей на севере Омской области отключили от газа

Сегодня, 06:07
Фото: 1MI
иллюстрация

Промышленникам из северных районов Омской области отключили газ

Мера позволила стабилизировать аварийную ситуацию.

Ситуацию с ограничением поставок газа ОАО «Тевризнефтегаз» прояснили в региональном минпроме. Ранее жителей северных районов региона предупредили об отключении ресурса из-за рисков аварии на сети.

Сейчас в минпроме заявили, население Тарского, Знаменского и Тевризского районов полностью обеспечено природным газом. А уведомление «Тевризнефтегаза» касалось только промышленных потребителей. Им ввели временные ограничения поставки и отбора газа.

«Промышленные потребители газа обязаны иметь резервное топливное хозяйство с необходимым запасом топлива на случай снижения давления в газотранспортной системе при похолоданиях и увеличенном отборе газа», — отметили в минпроме.

Сообщается, что ограничения помогли стабилизировать и повысить давление на выходе с Тевризского газоконденсатного месторождения.

#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Знаменский район#Тарский район#Тевризский район#Газ
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