Вооружайтесь шарфами. Омичам предстоит выдержать северный мороз и лютую метель

Резкий мороз наступит в ночь на среду. При прояснении температура воздуха опуститься до -32. Холодно будет и днем 23 ноября — местами до -25 градусов. Без осадков. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. На дорогах прогнозируют гололед.