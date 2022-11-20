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Вооружайтесь шарфами. Омичам предстоит выдержать северный мороз и лютую метель

Сегодня, 07:08
Фото: 1MI
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Омичей ждет резкое похолодание до -32 и метель

Резкое похолодание сопроводит гололед и осадки.

Прогноз на грядущую неделю представили в местном гидрометцентре. Сегодня, 20 ноября, ночью при прояснении похолодает до -22 градусов. Местами пойдет небольшой снег. Жителей региона предупреждают о тумане, изморози и гололеде.

Новая неделя начнется спокойно. Столбик термометра не опустится ниже -12, осадки и гололедные явления сохранятся.

А вот днем 22 ноября омичей ожидает похолодание до -17 градусов, порывы ветра в отдельных районах достигнут 16 метров в секунду. Местами возможны метель, гололед. Снег продолжит идти.

Резкий мороз наступит в ночь на среду. При прояснении температура воздуха опуститься до -32. Холодно будет и днем 23 ноября — местами до -25 градусов. Без осадков. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. На дорогах прогнозируют гололед.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС
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