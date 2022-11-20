Вооружайтесь шарфами. Омичам предстоит выдержать северный мороз и лютую метель

Прогноз на грядущую неделю представили в местном гидрометцентре. Сегодня, 20 ноября, ночью при прояснении похолодает до -22 градусов. Местами пойдет небольшой снег. Жителей региона предупреждают о тумане, изморози и гололеде.
Новая неделя начнется спокойно. Столбик термометра не опустится ниже -12, осадки и гололедные явления сохранятся.
А вот днем 22 ноября омичей ожидает похолодание до -17 градусов, порывы ветра в отдельных районах достигнут 16 метров в секунду. Местами возможны метель, гололед. Снег продолжит идти.
Резкий мороз наступит в ночь на среду. При прояснении температура воздуха опуститься до -32. Холодно будет и днем 23 ноября — местами до -25 градусов. Без осадков. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. На дорогах прогнозируют гололед.