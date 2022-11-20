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Омские инспекторы спасли от жуткой участи водителя на «трассе смерти»

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI
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Госавтоиспекторы под Омском спасли замерзающего водителя

Молодой мужчина оказался не готов к неожиданной поломке.

Ночью 19 ноября на трассе Тюмень-Омск госавтоинспекторы увидели припаркованный большегруз с неработающим двигателем. Водитель рассказал, во время движения дизельное топливо примерзло и двигатель заглох. 35-летний мужчина целый час пытался починить автомобиль, сильно замерз.

Правоохранители дали дальнобойщику отогреться в патрульной машине, вызвали на место техпомощь. Специалисты устранили неисправность. Водитель с благодарностью отправился в путь.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям, при планировании дальних поездок зимой нужно подготовить автомобиль, взять с собой теплые вещи и средства обогрева.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#ГИБДД#Авария
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