Омские инспекторы спасли от жуткой участи водителя на «трассе смерти»

Ночью 19 ноября на трассе Тюмень-Омск госавтоинспекторы увидели припаркованный большегруз с неработающим двигателем. Водитель рассказал, во время движения дизельное топливо примерзло и двигатель заглох. 35-летний мужчина целый час пытался починить автомобиль, сильно замерз.
Правоохранители дали дальнобойщику отогреться в патрульной машине, вызвали на место техпомощь. Специалисты устранили неисправность. Водитель с благодарностью отправился в путь.
Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям, при планировании дальних поездок зимой нужно подготовить автомобиль, взять с собой теплые вещи и средства обогрева.