Некартельный сговор, выплаты участникам СВО, Степанова передумала. Воскресный Омск

Губернатор принял решение о выплате 100 тысяч рублей не только мобилизованным омичам, но и всем участникам СВО. Тем временем призывники из полевого лагеря показывают свой быт:
Сегодня должна была состоятся встреча журналистов с экс-главной Фонда капремонта Мариной Степановой. Именно ее обвинили в обрушении дома на 20-го Партсъезда. Пресс-конференция неожиданно сорвалась. Но мы все равно пообщались с адвокатом:
Омских дорожников обвиняют в незаконном обогащении. УФАС пришло к выводу, что Алескей Шипилов и Яков Вагнер состоят в картельном сговоре. Однако суд решил иначе. Подробности: