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Некартельный сговор, выплаты участникам СВО, Степанова передумала. Воскресный Омск

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
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Новости, которые нельзя пропустить.

Выплаты участникам СВО в Омске

Губернатор принял решение о выплате 100 тысяч рублей не только мобилизованным омичам, но и всем участникам СВО. Тем временем призывники из полевого лагеря показывают свой быт:

Мобилизованный показал условия проживания в Омске
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Пресс-конференция Степановой

Сегодня должна была состоятся встреча журналистов с экс-главной Фонда капремонта Мариной Степановой. Именно ее обвинили в обрушении дома на 20-го Партсъезда. Пресс-конференция неожиданно сорвалась. Но мы все равно пообщались с адвокатом:

«Вызывали скорую»: Марина Степанова передумала рассказывать о своем уголовном деле
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Дело Вагнера и Шипилова

Омских дорожников обвиняют в незаконном обогащении. УФАС пришло к выводу, что Алескей Шипилов и Яков Вагнер состоят в картельном сговоре. Однако суд решил иначе. Подробности:

Суд отменил решение УФАС о сговоре «Стройсервиса» и «Омскавтодора»
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#Общество#Экономика#Политика#Армия#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков#Алексей Шипилов#Яков Вагнер#Марина Степанова#Уголовное дело#Жалобы#Единовременная выплата#Дороги#Капитальный ремонт
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