Некартельный сговор, выплаты участникам СВО, Степанова передумала. Воскресный Омск

Сегодня должна была состоятся встреча журналистов с экс-главной Фонда капремонта Мариной Степановой. Именно ее обвинили в обрушении дома на 20-го Партсъезда. Пресс-конференция неожиданно сорвалась. Но мы все равно пообщались с адвокатом: