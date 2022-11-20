Участник проекта #безграничные_возможности2022 Илья Югов — крайне необычный парень. В хорошем смысле необычный. В свои 19 лет серьезно увлекается философией, диалектикой и глубоко изучает вопросы мироустройства. Его кумиры — Карл Маркс, Владимир Ленин и Роза Люксембург. Его настольная книга — «Капитал».
Но почему? Почему же он стал таким? Почему ему не интересно жить так, как живет среднестатистическая молодежь?
Тут надо начать с самого начала. С самого того момента, когда Илья появился на свет.
Родители мальчика были зависимы — алкоголь и наркотические вещества отравляли не только их самих, но и маленький организм, растущий в теле матери. Как итог — ребенок родился не совсем здоровым. Илье диагностировали врожденный порок — детский церебральный паралич.
«Родители отказались от родительских прав, потому что не было у них планов меня растить и воспитывать. Тем более, я родился с очень серьезным заболеванием».
Рос мальчик в детском доме. Там у нашего героя было достаточно времени для рефлексии. «Почему?» и «Как?» — эти два вопроса интересовали Илью во всех аспектах его маленького мира:
«Я рос в двух детских домах. В первом с 3 до 7, и во втором с 8 до 18. Про первый детский дом ничего не могу такого сказать, обычная детская жизнь. А вот второй детский дом из меня сделал человека. Уже с ранних лет я почувствовал понятие, что „кто-то тварь дрожащая, а кто-то право имеющий“ на издевательство и унижение. Но и в тоже время я обретал верных и добрых людей. Все обстоятельства меня учили и воспитывали, а воспитатели заложили основу знания».
В подростковом возрасте Илья перенес серию сложнейших операций, от успеха которых напрямую зависела его жизнь. В таких условиях поневоле начнешь задумываться о духовной составляющей этого мира. Вот и наш герой не стал исключением:
«Еще перед операцией я для себя открыл мир индивидуализма, чего-то неизвестного и духовного, „великий разум“. Читал очень мало, много смотрел на тот момент Ютуб. И так до операции. Всё это было обусловлено депрессией, я думаю, ведь до операции я был уверен, что я лягу в дом инвалидов. А уже на тот момент, когда я лежал на больничной койке на подсознательном уровне задавался мыслью „что вынуждает поступать человека так, а не иначе?“. И смотрел разные фильмы и видеоролики, но до сих пор не читал. Фильмы смотрел тяжёлые и серьёзные, но ответ себе давал абстрактный».
Когда Илья закончил 8 класс, к ним в детский дом помощницей воспитателя устроилась работать женщина, которая привязалась к мальчику, часто навещала его в больнице, а после всех операций предложила забрать его из детского дома в свою семью.
Однако, 14 лет в детском доме не могут пройти бесследно и в приемной семье у парня начались сложности. Три месяца хватило ему, чтобы понять насколько он не готов к жизни в обществе:
«В приемной семье я открыл для себя две стороны одной медали. Начал стараться думать общественно и открыл для себя чисто случайно Ленина. Но я его открыл не как человека, а как идею и мысль, что надо учиться и ещё раз учиться, а не мечтать о духовном и великом. Только тогда мы сможем понять такие явления как вредные привычки, бедность, богатство, обман и воровство».
Сейчас Илья Югов учится в Омском колледже профессиональных технологий, однако, после его окончания хочет поступать в юридический колледж, справедливо полагая, что знание законов позволит ему более эффективно решать свои жизненные сложности.
Параллельно состоит во Всероссийской общественной организации «Дети всей страны», поддерживающей выпускников детских домов. Благодаря этому наш герой совсем недавно побывал в Москве на форуме, посвященном вопросам безработицы и трудоустройства, где был отмечен как активный и инициативный участник — попал в тройку лучших из трехсот равных.
А еще он создает просто потрясающие портреты. В основном рисует знаменитых личностей прошлого — Достоевский, Сталин, Иисус Христос и многие другие. Примечательно, что Илье действительно удается передать через холст характер своих героев.
Илье Югову удается все, к чему он решает приложить усилия. А все благодаря его удивительному подходу к решению трудностей:
«Я на трудности смотрю философски. Я понимаю, что если у меня возникла какая-то трудная задача, значит это обусловлено нехваткой знаний и определенного опыта. Я начинаю решать, что мне для этого не хватило и что следует сделать, чтобы этого не возникло».
Отличный подход к жизни! Думаем, всем будет полезно взять на заметку.
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